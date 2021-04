Hevder Premier League vil innføre regel for å hindre nytt superligaforsøk

Avisene The Times og The Sun omtaler planene som Premier League-sjef Richard Masters angivelig jobber med sammen med Englands fotballforbund.

Seks av Englands største klubber forsøkte nylig å slutte seg til en utbryterliga som skulle erstatte deres deltakelse i europeiske klubbturneringer. Det har vakt stor harme hos ligaledelsen og de 14 andre ligaklubbene, og Masters skal ha en plan på gang for å kunne utestenge klubbene ved et eventuelt kuppforsøk i framtiden, ifølge The Times.

I dagens Premier League-regelverk finnes det bestemmelser under regel L9 om hvilke turneringer medlemsklubbene kan delta i.

Enkelte mener angivelig at Super League-klubbene allerede har brutt denne regelen, og tanken skal nå være å innføre en revidert eller ny regel som vil fjerne ethvert rom for tolkning og uklarheter rundt konkurranser utenfor den eksisterende fotballstrukturen.

Premier League har generalforsamling i juni, og det er ventet at Masters vil forsøke å få et regelforslag banket igjennom der.

– Dette vil drepe enhver trussel om utbryterliga for alltid, sier en anonym kilde med kjennskap til planen til The Sun.

Det er fortsatt ikke kjent om Premier League kommer til å straffe de seks toppklubbene som forsøkte å delta i stiftelsen av den europeiske superligaen: Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United og Tottenham.

[ Sky Sports: Utbryterklubbene fratas komitéverv i Premier League ]