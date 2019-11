Enorm interesse for MLS-finalen, over 69.000 billetter revet vekk på 20 minutter

Fotballinteressen i USA er stor foran finalen i MLS-sluttspillet mellom Magnus Wolff Eikrems tidligere klubb Seattle Sounders og canadiske Toronto FC.

Kampen skal spilles søndag 10. november i Seattle. Billettene som ble sluppet natt til lørdag norsk tid ble revet bort på bare 20 minutter. Det betyr at det kommer over 69.000 på kampen. Arenaen brukes til vanlig av NFL-laget Seattle Seahawks.

Svenske Gustav Svensson spiller i Seattle. Han scoret i kvartfinalen i sluttspillet mot Real Salt Lake.

– At det ble utsolgt umiddelbart beviser at vi har de mest engasjerte supporterne i ligaen. Vi ser fram til å spille en kamp av den størrelsen foran et historisk stort hjemmepublikum, sier Seattle-eier Adrian Hanauer.

Likevel slår det ikke publikumsrekorden i MLS satt i Atlanta i 2018, da det var 73.019 som så Atlanta United vinne MLS-finalen over Portland Timbers.

Zlatan Ibrahimovics Los Angeles Galaxy røk ut for Adama Diomandes LAFC i kvartfinalen. I semifinalen var det Seattle Sounders som ble for sterke for Diomande og co.