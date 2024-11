Mot rask retur for skadeplagede Frida Karlsson – påmeldt renn i sesongåpningen

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

I slutten av oktober kom beskjeden om at Karlsson slet med en belastningsskade i foten. Det gjorde at hun måtte trene alternativt på Tenerife, og 25-åringens trener erkjente samtidig at flere av rennene før jul kunne gå fløyten.

Få dager før sesongåpningen i Bruksvallarna er tonen en helt annen.

– Turen til Spania ble et lykketreff, og hun trivdes superbra der. Alt rundt skaden har gått veldig bra, sier trener Per Nilsson til Expressen.

Ifølge avisen er 25-åringen påmeldt lørdagens klassiskrenn i Bruksvallarna. Tirsdag uttalte Karlsson selv at hun håper å kunne stå på startstreken.

Fredag er det duket for sprint i fri teknikk. Søndag står 10 kilometer fri teknikk på planen.

Om halvannen uke går verdenscupsesongen i gang i finske Ruka. Karlsson er ventet å være blant Therese Johaugs fremste konkurrenter kommende vinter.

