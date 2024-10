Blytung Karlsson-smell som ikke kan gå på ski – tar VM-grep

Grepene som nå gjøres framkommer i en pressemelding fra den svenske leiren fredag.

– Kroppen reagerte ikke som jeg ønsket etter de første øktene på snø i Vålådalen, og vi skjønte at det er et stykke unna at jeg kan gå på ski. Dermed måtte jeg gjøre en endring for å kunne få de beste forutsetningene fremover, sier Karlsson i en uttalelse.

Hun skal dermed ikke delta på den kommende høydesamlingen med landslagsvenninnene i italienske Val Senales, men satser i stedet på alternativ trening på den spanske ferieøya Tenerife.

Der blir det sykling og rehabilitering i høyden.

Overbelastning

Skadene som tvinger fram grep i Karlssons sesongforberedelser beskrives slik av landslagslege Rickard Noberius:

– Det er en overbelastning i bløtdelene av venstre fot, som i kombinasjon med en tøff treningshøst har bidratt til overbelastning og feilbelastning av blant annet lysken.

Han sier situasjonen gjør at Karlsson i tiden som kommer må droppe trening på snø og heller fokusere på rehabilitering og alternativ trening.

Karlssons skadetrøbbel kommer svært ubeleilig med bare få uker igjen til sesongstarten.

VM i Granåsen er vinterens store høydepunkt for langrennsløperne. Der blir normalt sett Karlsson en het medaljekandidat.

Avslutter i 2027

Karlsson skapte overskrifter da hun for en tid tilbake annonserte at hun har bestemt seg for når karrieren er over.

Planen er å legge opp etter sesongen 2026/2027 i en alder av bare 27 år.

– Det finnes mer i livet, konkluderte den svenske medaljegrossisten.

Ski-VM i Falun i 2027 blir dermed hennes siste internasjonale mesterskap.

