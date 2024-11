Tandrevold-dobbel på Sjusjøen

Tandrevold var best i sprinten på lørdag og fulgte opp søndag. Tandrevold gikk fort i sporet og var sikkerheten selv på liggende der det ble to fulle hus. På stående ble det verre. Der ble det en bom i friske vindforhold på første stående og deretter to bom på andre stående.

– Du er dagens kvinne, sa NRKs intervjuer Ida Nysæter Rasch.

– Jeg føler at jeg deler dagens kvinne-rollen med Maren i dag. Jeg vet at hun kan slå meg i en spurt, og jeg måtte bare mørne henne som best jeg kunne. Jeg håpet at hun skulle prøve seg på inner’n. Det var mye vilje og innsats i den spurten der altså, sa Tandrevold til NRK.

Maren Hjelmeset Kirkeeide ble slått med en tåspiss. Videobilder viste at Tandrevold var først over målstreken. Kirkeeide skjøt tre fulle hus før det ble en klassisk bom på det aller siste skuddet på siste stående.

Hjelmeset Kirkeeide ble bare nummer 37 under lørdagens sprint, men sikret seg nok plass til verdenscupstarten med 2.-plass på fellesstarten.

– Jeg er mektig imponert over at Maren holdt farten til Ingrid, for Ingrid gikk fort i dag, sa NRKs ekspert Marte Olsbu Røiseland.

De to beste var i egen divisjon under fellesstarten.

3.-plassen gikk til Italias Dorothea Wierer, og Karoline Knotten ble nummer fire. Wierer måtte tåle to strafferunder og var 31,5 sekunder bak i mål. Knotten skjøt tre bom og var 1.11,0 minutter bak Tandrevold i mål.

