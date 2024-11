Sørloth: – Magisk å få stang-inn

– Vi har hatt mye stang-ut de siste årene, så det føles magisk at vi fikk stang-inn i dag, sa han.

– Det var litt slurv i dagens kamp, men 5-0 er bra. Og det var en fantastisk følelse da det ble uavgjort i den andre kampen. Vi fulgte med på telefon, men skjønte det ikke helt før publikum jublet.

Østerrike-kampen var ferdig et par minutter etter Norges kamp, og det ble noen spennende minutter før jubelen kunne slippes løs.

Med 21 landslagsmål er Sørloth likt med Steffen Iversen som mestscorende trønder for Norge. Bare åtte mannlige spillere er foran dem, men Erling Braut Haaland dro ytterligere fra med hattrick. Han er nå suverent på topp med 38.

– Hans tall er helt i verdensklasse, sa Sørloth.

Haaland har nå scoret 32 av Norges 81 mål i Ståle Solbakkens tid som Norges landslagssjef. Sørloth har stått for 12, slik at de to til sammen har godt over halvparten av scoringene. Ingen annen har flere enn fire.

