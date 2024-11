Nå kan fotballåret 2025 bare komme

Fotballgutta landet landslagsåret til 20 i stil, og slik blir det forventninger av. Når Antonio Nusa og Erling Braut Haaland i varslede hovedroller innfrir, da går taksameteret i norsk fotball. – Landslagene våre preger hverdagen på Ullevaal stadion, sa presidenten selv, Lise Klaveness i forrige uke.

Denne kvelden fikk både hun og landslaget i pose og sekk. Slovenias ene poeng mot Østerrike kom som en ekstrabonus og ga Norge sensasjonelt gruppeseier og opprykk til A-nivået. I tillegg får man altså en ekstrasjanse i VM-kvalifiseringen hvis ikke det skulle gå veien.

Nå er det bare smil og forventning til det som kommer i 2025. Som kan bli året der Norge kvalifiserer seg til et mesterskap for første gang siden 2000. Men det kan bli utsatt til våren 2026 også. Vær forberedt på det. Det er en seig affære dette her, det har de siste 24 årene lært oss.

Hva skjer neste år? Merk av fredag 13. desember. Da trekkes den klassiske kvalifiseringen til VM i 2026. De 12 gruppevinnerne blir VM-klare, mens alle toerne og fire gruppevinnere fra nasjonsligaen skal gjøre opp om de fire siste VM-plassene i omspill. Det spilles ikke før i mars 2026. VM-sluttspillet avvikles i USA, Mexico og Canada sommeren 2026 og består for første gang av hele 48 lag. Men bare 16 av dem kommer fra Europa. Norges første kamp i kvalifiseringen kommer antagelig i mars.

Da kan vi vende tilbake til søndagens landslagsfinale mot Kasakhstan med blant andre OL-vinner fra Lillehammer, Vladimir Smirnov, på tribunen. Men dette var ikke en seig femmil, dette var fotball med eksplosive øyeblikk. Antonio Nusa har brakt løkkefotballen tilbake på øverste nivå, mens Erling Braut Haaland er storoksen som scorer med alle kroppsdeler om nødvendig. Måten disse to skapte de to første scoringene på, var bare magisk. De er to attraksjoner på den internasjonale fotballhimmelen. Men landslaget de spiller på har vært for svakt for sluttspill. Skal vendepunktet komme i 2025?

Ståle Solbakken går inn i den kjedeligste perioden som landslagssjef. Han lever og ånder for treninger og kamper, helst hele tiden. Nå må han igjen vente lenge før han skal ta ut sin neste landslagstropp. Han har plukket veldig mange navn i 2024. Nå vil han spisse denne gjengen. Men problemet for en landslagssjef er at han sjelden vet hvem som er tilgjengelige.

Martin Ødegaard kunne ikke være med på de to siste kampene og Oscar Bobb er langtidsskadet. Antonio Nusa har slitt mye med skader siden gjennombruddet sitt på landslaget i september i fjor. Til og med Erling Braut Haaland er ute av spill en sjelden gang med det voldsomme kampprogrammet han har hele tiden på øverste nivå.

Braut Haaland satte landslagspunktum med et hat trick der ingen av scoringene kom med hans sterkeste våpen, venstreslegga. Det bare viser hvorfor han er verdens mest attraktive spiss. Antonio Nusa viste driblingene folk kom for å se, men det var skuddene og innleggene hans som skapte intet mindre enn fire scoringer denne kvelden.

Norges offensive kvaliteter er åpenbare og overveldende. Det som må utvikles er et forsvar som fungerer når det settes under press. Der har dette året gitt flere spørsmål enn svar. Og det vet Ståle Solbakken inderlig godt.

Men nå står han som vinner av pulja og for første gang i historien skal Norge spille på øverste nivå i neste utgave av Nations League. En barriere er brutt. Men det kommer uansett i bakgrunnen av det viktigste. Det er mesterskapene som teller.