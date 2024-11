Ærlig Solbakken om veien videre: – Det er mye vi må forbedre!

– Vi må bli bedre i og rundt egen boks, og vi må tåle bedre å bli satt under press. Der er vi ikke i mål, sa han etter søndagens Ullevaal-fest med 5-0 over Kasakhstan og gladmelding fra Wien om Østerrikes poengtap mot Slovenia.

– Siste tredel er det alle prater om, og det har vi løst. Vi produserer mange sjanser og scorer ganske mange mål, men vi må tåle å bli satt under trykk.

Selv uten lagkaptein Martin Ødegaard vant laget de to novemberkampene sammenlagt 9-1 og endte på topp i sin gruppe. Før neste års VM-kvalifisering har Solbakken mange grunner til optimisme.

– Sander Berge har tatt et kjempesteg de siste 5-6-7 månedene, Julian Ryerson de siste 12-15 månedene. Oscar Bobb har nesten ikke vært med ennå, bare et par kvalifiseringskamper, og Antonio Nusa blir bare bedre, sier han.

– Hvis Ørjan Nyland kommer tilbake i formen han var i og spiller for Sevilla, har vi en helt annen keeper enn i de andre kvalifiseringene, og Morten Thorsby har begynt å nærme seg bronseballen han også.

Del av regningen

Erling Braut Haaland er på vei til å gjøre sin scoringsrekord på landslaget nærmest uslåelig, og Martin Ødegaard kribler etter å melde seg til tjeneste igjen når ankelen er bra. Han hadde allerede tekstet med Solbakken da landslagssjefen møtte mediene. Alexander Sørloth fortsetter også å levere.

– Det er masse utvikling som er veldig bra. Det må være med i regningen, men vi kommer ikke til VM hvis vi ikke blir bedre i et par faser i defensivt spill, sier Solbakken.

Han har bare godord å si om samholdet og prestasjonskulturen i landslaget.

– Kulturen i dette laget er ekstrem. Alle drar i samme retning. Vi har hatt ufortjent mye stolpe-ut, men alle står med rak rygg gjennom det. Det er en meget sterk gruppe, insisterer Solbakken.

Det er lenge siden sist Norges landslag for menn løp æresrunde på Ullevaal. Solbakken ble bedt om å rangere søndagen i sin trenerkarriere.

På pallen?

– Som Norges landslagssjef må det være det største, men det er ikke så stor konkurranse. I trenerkarrieren min er det ikke på pallen, men det kan komme noe som er det, sa han.

Gruppeseieren betyr at Norge ikke trenger å spille opprykkskamper i mars. Om Norge trekkes i en gruppe med fem lag, starter VM-kvalifiseringen da. Blir det en gruppe med bare fire lag, må Solbakken vente helt til september på neste viktige kamp.

– Jeg orker ikke å bruke så mange celler på å tenke på det nå. Vi skal nyte dette, og så får vi en trekning. Om vi spiller i mars, juni eller september, det er så mye surr med det. Det orker jeg ikke å tenke på nå, sa Solbakken.

VM-kvalifiseringen trekkes 13. desember. Om Norge havner i en gruppe med fem lag, sørger søndagens gruppeseier for at laget på to av fem samlinger neste år får bare én viktig kamp. Som gruppetoer ville marsdatoene blitt brukt opp på kvalifisering, og Norge måtte spille to viktige kamper med to dagers mellomrom fire ganger på rad resten av året.

