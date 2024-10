Sterke reaksjoner på Vipers-konkursen

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

«Der er netop sprunget en bombe i håndboldverdenen», skriver den danske avisen Ekstra Bladet.

Aftonbladet i Sverige legger vekt på at de tre svenske spillerne Jamina Roberts, Carin Strömberg og Nina Koppang nå står klubbløse drøyt en måned før EM starter.

Tidligere Vipers-stjerne Anna Vjakhireva, som ble solgt til den franske klubben Brest i sommer mot sin vilje nettopp på grunn av de økonomiske problemene i Vipers, er også rystet over nyheten.

– Jeg vet ikke hva jeg skal si. Det er fryktelig. Jeg føler veldig med jentene, skriver hun i en tekstmelding til TV 2.

Nedbrutt

Håndballpresident Kåre Geir Lio er nedbrutt på vegne av norsk håndball:

– Vi har vært forberedt på at det kunne skje. Det er fryktelig, fryktelig leit og trist for alle i Vipers og alle de som er glad i Vipers og for norsk og internasjonal håndball, sier han til VG.

Vipers blir nå fjernet fra seriespillet der alle resultater i Vipers kamper settes til 0-0. Storhamar er det eneste laget som har slått Vipers og mister poengene.

Sjokkerte spillere

– Det er kjempetrist. Virkelig, sier Sola-spiller og landslagsprofil Camilla Herrem til TV 2.

– Jeg trodde faktisk ikke at det skulle skje. Det er jo utrolig trist for håndballverden og ikke minst Håndball-Norge, fortsetter hun.

Tidligere landslagsspiller Gro Hammerseng-Edin, som også er håndballekspert for kanalen, er også preget etter avgjørelsen.

– Jeg klarte ikke legge meg før det var avklart. Jeg er rystet og det er forferdelig trist, forteller Hammerseng-Edin.

Vipers-veteranen Vilde Kaurin Jonassen, som er den spilleren om har hatt lengst sammenhengende fartstid i Vipers, skriver i en SMS til Fædrelandsvennen at hun er i sjokk.

– Fortsatt i sjokk. Det er uvirkelig. Jeg kan ikke tro det. Jeg er bare helt tom, skriver hun i meldingen.

Ripe i lakken

TV 2s håndballekspert Bent Svele hadde ikke trodd at dette skulle bli utfallet.

– Det er sjokk og vantro. Jeg var ganske sikker på at de skulle kunne greie å berge det, sier Svele.

Hans kollega i NRK, Håvard Tvedten, beskriver konkursen som den største skandalen i Håndball-Europa i år, og sier det er en stor og stygg ripe i lakken for norsk klubbhåndball.

– Ikke overraskende ser man igjen hvor galt det går når man henter spillere og skriver kontrakter uten dekning på konto. Det er jo fullstendig krise og min sympati går til alle spillerne og trenerne som har flyttet livene og familiene sine til Sørlandet og satset på dette prosjektet, sier han.