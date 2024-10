Vipers-aksjonærer krever å overta klubben: – Skandale

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Vi som har medvirket til å finansiere opp videre drift, krever nå å få drive klubben videre, sier Morten Jørgensen til NRK.

Initiativtakerne kommer til å be styrene i Vipers Topphåndball og klubben om å trekke seg fra sine verv før de kaller inn til et ekstraordinært årsmøte for å velge nye styrer.

– På denne måten kan klubben drives videre uten å måtte prosedere i skifteretten, sier Jørgensen.

Jørgensen er tidligere styremedlem i Vipers og har vært klubbens største bidragsyter de siste åtte årene. «Makan til skandale skal man lete lenge etter», sa han til TV 2 etter søndagens sjokkmelding.

«Hvis klubben går til skifteretten med krav om oppbud, så vil vi starte med å levere inn krav om midlertidig forføyning. Alle vil være tjent med å unngå en slik juridisk prosess.» skriver Jørgensen til Fædrelandsvennen.

Opprinnelig hadde Vipers satt en frist til fredag med å få inn 25 millioner kroner for å slette gjeld, samt sikre denne sesongen og neste sesong med sunn drift.

Den fristen ble utsatt til søndag kveld etter fredagens styremøte, der en ny aktør ga Vipers håp om å nå målet. Aktøren lovet 14 millioner kroner, men tilbudet viste seg å være falskt.

Det sendte klubben på leting etter nye investorer. Denne jobben klarte man ikke å lande.