Europas beste håndballag var et luftslott

Vipers Kristiansand klarte ikke å hente inn 25 millioner kroner på noen dager og da ender klubben i skifteretten mandag. Vi utenforstående er måpende tilskuere til et økonomisk havari av historiske dimensjoner i norsk idrett.

Da er det avslørt at klubben har bygget et luftslott av penger de ikke har, de har hentet inn flere av verdens beste spillere og har latt sine konkurrerende klubber i stikken ved å drive med økonomisk doping. Dagens styreleder Peter Gitmark har gjort et ærlig forsøk å rydde opp i kaoset han ikke har hatt ansvaret for, men dagens styre innså at dette prosjektet var hjelpeløst.

For Norges Håndballforbund er det grunn til å stille store spørsmål ved sine egne kontrollmekanismer. Vipers har vunnet mesterligaen tre sesonger på rad og i svenske og danske klubber er reaksjonene sterke. Titlene har kommet som resultat av økonomisk doping. Norsk håndballs omdømme har fått seg en kraftig knekk.

Påtroppende landslagstrener for kvinnene, Ole Gustav Gjekstad, sier til VG at han er sjokkert. Han var treneren bak mange av suksessene. Også i hans tid drev de med røde tall, men han forklarer at markedsavdelingen klarte å demme opp. Det er uansett en enkel lærdom at man ikke kan bruke penger man ikke har. Fotballen har sine kontrollmekanismer der klubbene blir kategorisert i økonomiske soner og man må ha lisens for å delta. Håndballen har også sine, men her har mye sviktet.

Russiske Anna Vjakhireva ble solgt til en fransk klubb før konkursen. (Reidar Sollie)

Da jeg snakket med russiske Anna Vjakhireva om hvordan hun ble hentet til klubben foran fjorårssesongen, fortalte hun om en imponerende satsing med fokus på godt miljø og sportslig bærekraft. Jenta som er kåret til verdens beste spiller i flere sesonger, ble solgt videre til Frankrike før konkursen. Nå må en rekke av verdens beste spillere finne seg nye klubber. De er fristilt fra en klubb som i dag slutter å eksistere.

Vipers Kristiansand er historie. Det tar seg dårlig ut. Norge ble olympiske mestere i håndball, men det beste laget vårt var en kunstig konstruksjon.

