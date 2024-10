U21-landslaget knuste Tyrkia og fikk hjelp – klar for EM-playoff

Det så lenge ut til at den norske EM-drømmen skulle ryke i kampen mot Irland sist uke, men på overtid utlignet Andreas Schjelderup til 1-1 og opprettholdt håpet.

Premissene var klare på forhånd av siste runde i den ordinære kvalifiseringen tirsdag. Der måtte Norge vinne over Tyrkia samt at Irland avga poeng mot Italia.

Mål av kaptein Kristian Arnstad, Lasse Nordås og Schjelderup (to) sørget for at Norge knuste Tyrkia. Playoffkampene avvikles i november. Hvem Norge møter der, blir klart torsdag formiddag.

Norge har deltatt bare tre ganger i U21-EM, der det beste resultatet er bronse i 1998. I 2023 røk det norske laget ut i puljespillet.

Italia tok ledelsen ved Chelsea-spiller Cesare Casadei mot Irland, men gjestene skapte spenning da Andrew Moran utlignet etter en drøy time. Italienerne holdt imidlertid unna og sikret puljeseieren, og med det også norsk playoffplass.

Sjanserik åpning

Norge åpnet godt og satte Tyrkia-keeper Emre Bilgin på flere store prøver. Etter at Erencan Yardimci hadde misbrukt to store sjanser for gjestene etter et kvarter, fikk Norge straffespark etter 18 minutter. Arnstad ble felt etter en flott finte, og kapteinen scoret sikkert.

I etterkant av scoringen skapte Tyrkia nye sjanser, men Sander Tangvik leverte som bakerste mann. Det lønnet seg igjen da Nordås doblet ledelsen etter 33 minutter.

Andreas Schjelderup fant Mathias Fjørtoft Løvik ute på kanten, og inne foran mål fikk Nordås en enkel jobb med å bredside ballen i nettet etter et flott innspill.

Leken angrepstrio

Åtte minutter etter pause økte Norge ledelsen igjen. Nordås vant ballen og spilte Sindre Walle Egeli gjennom med en hel banehalvdel nesten for seg selv. 18-åringen var så uselvisk da han spilte til Schjelderup, som scoret sitt andre mål på like mange kamper.

Etter en time byttet de to roller da Schjelderup sendte Egeli en flott pasning. Nordsjælland-spilleren dro seg innover i banen og bøyde ballen i lengste hjørne fra 16 meter.

Schjelderup og Egeli var sist sesong lagkompiser i Nordsjælland. Schjelderup er nå Benfica-spiller, og etter 67 minutter kunne han igjen juble for mål da Nordås spilte ham fri foran åpent mål. Nok en gang var Egeli involvert med et flott gjennomspill til Nordås.

På tampen reduserte Ali Akman for Tyrkia.

