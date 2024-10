Schjelderup reddet U21-landslaget på overtid – EM-håpet lever

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Sean Roughan så lenge ut til å bli matchvinner med sin scoring et kvarter før slutt, men tre minutter på overtid dukket Benfica-spiller Schjelderup opp på bakerste stolpe.

Han sørget for ellevill norsk jubel da han klinket ballen i nettmaskene.

Når det gjenstår én kamp er Norge to poeng bak Irland på annenplassen som gir omspill. Dermed har stadig Norge mulighet til å nå sluttspillet som avvikles i juni neste år.

Italia leder gruppen før de siste kampene neste uke. Da skal Norge opp mot Tyrkia, mens Irland møter Italia. Norge er der avhengig av å vinne pluss at Irland avgir poeng.

Norge slet med å skape store sjanser mot Irland i Cork fredag. Vertene var farligst, men Rosenborg-keeper Tangvik sørget for at det lenge sto målløst. Etter 75 minutter hang ikke det norske forsvaret med da innlegget fra Johnny Kenny gikk gjennom hele feltet og til en umarkert Roughan.

Vingbacken hadde få problemer med å skli ballen i mål.

Etter baklengsmålet gjorde Norge flere bytter, og tre minutter på overtid kom scoringen.

Norge vant 3-2 da lagene møttes i Drammen for et knapt år siden. Da ledet irene 2-1, men Kristian Arnstad og Lasse Nordås vendte til seier for hjemmelaget.

Tyrkia kommer til tirsdagens kamp etter å ha slått Latvia 3-0 fredag. Tyrkerne står uten sjanse på EM-plass. Tyrkia vant 2-0 i lagenes første møte.

Les kommentar: A-landslaget har endelig funnet en seiersformel det går an å tro på (+)