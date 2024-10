Norsk kollaps på første klasse

Erling Braut Haaland advarte allerede etter seieren mot Slovenia: – Ikke hauss oss opp for mye. Det blir en tøff kamp borte mot Østerrike.

Han snakket av erfaring. Og fikk helt rett. Det endte i et sjokkerende sluttresultat. Østerrike er gode, men det er ikke en A-nasjon. Fem baklengs i en slik kamp er rett og slett pinlig. Og den positive stemningen som var i ferd med å bygge seg opp rundt dette laget, ble blåst bort i løpet av de siste 45 minuttene denne søndagskvelden.

For Haaland som kaptein var det en kveld som svir. Han er lite vant med tap. Han er enda mindre vant med rene ydmykelser, slik dette ble ved Norges største tap på sju år.

Alle som har spilt stigespill skjønner vi snakker om. Da laget var nær toppen kom feilsteget og fallet som gjorde at veien opp ble veldig lang igjen. Slik det har vært for norsk landslagsfotball de siste 24 årene.

Etter at Haaland kunne gitt Norge ledelsen i Linz da han skjøt i stolpen tidlig, snudde kampen til å bli et norsk mareritt. Etter en godkjent første omgang (1–1) raknet Norge som en hekla duk etter hvilen. Andreas Hanche-Olsen serverte Østerrike et straffespark som de scoret på, så ga David Møller Wolfe bort et hjørnespark som også ga baklengs.

Vi fikk se et sammenbrudd for åpen scene som er sjelden på dette nivået. Og det var nesten umulig å forestille seg etter festforestillingen mot Slovenia torsdag. For Ståle Solbakken ble det et uvirkelig mareritt i våken tilstand. Han brukte mye ressurser på midtstopper Andreas Hanche-Olsen og venstreback Wolfe før pause da Norge fortsatt hang med, men det hadde ingen effekt.

Norsk forsvarsspill på juniornivå ble avkledd av et Østerrike som takket og bukket for alle gavepakkene de fikk.

Nå er det to kamper igjen i denne turneringen og Norge er utrolig nok fortsatt i posisjon til å vinne pulja. Men da blir nøkkelen å slå Slovenia borte mens Kasakhstan håndteres på Ullevaal. Det er seks poeng dette norske laget skal være i stand til å ta. Det trodde vi i hvert fall før søndagens fiasko. Nå er all tvilen tilbake. For Østerrike er soleklare favoritter til å få opprykket etter at de nå har tatt Norge også på innbyrdes oppgjør.

Vinneren av pulja rykker opp til A-divisjonen og laget får en omspill-mulighet til å komme til VM om laget ikke lykkes i neste års ordinære VM-kvalifisering. Hvem Norge møter der får vi vite i desember.

Norges to bortekamper i høst har gitt 0–0 mot Kasakhstan og 1–5 for Østerrike. Det er ingen garanti å slå Slovenia i Ljubljana 14. november. Etter denne kvelden er det ikke noen garanti for noe som helst rundt dette norske laget. Så fort kan et bilde snu. Så fort kan noe rakne. Ståle Solbakken må fokusere på mulighetene. Det er jobben hans. Men jobb nummer en er å skape en grunnmur av betong, ikke av strøsand.

