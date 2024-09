Graham Hansen involvert i to mål da Barcelona sesongåpnet med seier

29-åringen fyrte først av et skudd etter 71 minutter som Deportivo-keeper Inês Pereira måtte gi retur på. Da dukket Esmee Brugts opp og sendte katalanerne opp i 2-0-ledelse.

Graham Hansen ga imidlertid ikke opp å notere seg for et målpoeng, for med to minutter igjen på klokken serverte hun Ewa Pajor, som også sto for Barcelonas første scoring etter 58 minutter.

Barcelona-kvinnene er regjerende mestere og har vunnet ligaen de siste fem sesongene.

Graham Hansen & co. gikk også hele veien og vant Champions League forrige sesong da de slo Ada Hegerbergs Lyon 2-0 i finalen.

Ingrid Syrstad Engen startet også kampen for Barcelona, og spilte i likhet med Graham Hansen hele kampen ut.

Fredag kommer Real Sociedad på besøk i Barcelona, før katalanerne reiser til Sevilla 22. september.

