Det er bare å få gitt Graham Hansen en gullball (og en plass i EM)

I 2018 fikk Ada Hegerberg den aller første gullballen som ble delt ut til en kvinnelig fotballspiller, men siden har de fleste eksperter og forståsegpåere stusset over at Caroline Graham Hansen ikke har vært med i den diskusjonen. Barcelonas kantfenomen blir til stadig forbigått når de individuelle prisene skal deles ut, og er ofte heller ikke på verdenslaget når de blir satt opp fra offisielt hold.

Graham Hansen har fått sin del kritikk for at hun ikke har tatt større ansvar og levert bedre prestasjoner under mesterskapene Norge har deltatt i de siste årene, og forventningene har da også vært skyhøye etter det 29-åringen har levert på klubblaget Barcelona uke ut og uke inn, år etter år.

Under forrige mesterskap ble hun sågar benket på det norske landslaget, som naturlig nok fikk stor oppmerksomhet, og skapte mye unødvendig støy for Hege Riises norske landslag som gjorde et nokså slett VM. Det endte med at Riise måtte gå, og inn kom Gemma Grainger som fikk sin første jobb med å lede det norske landslaget gjennom EM-kvalifiseringen som ble avsluttet mot Nederland tirsdag.

Det samme året som Hegerberg fikk Gullballen, måtte Norge også slå Nederland for å ta seg videre til VM. Det var et nederlandsk mesterlag som året før hadde blitt europamestere på hjemmebane, i et mesterskap der Norge tapte alle kampene og dro hjem uten å score mål. Det var forøvrig også mesterskapet som gjorde at Hegerberg trakk seg fra landslaget, men Norge samlet seg altså og utførte et aldri så lite mirakel ved å slå Nederland 2-1 for å ta seg til VM i Frankrike i 2019.

Det var ikke et like bra nederlandsk lag som ventet Norge på Brann stadion tirsdag kveld, men oppgaven var likevel stor for et norsk landslag som ikke har slått mange topplag de siste årene. Etter poengtapet borte mot Finland var bare seier hjemme mot Nederland godt nok, all den tid Italia feide over Finland og sikret seg avansement. Norge har deltatt i alle mesterskap i kvinnefotballens historie, med unntak av OL, der vi ikke har vært med siden 2008.

Dermed sto litt av Norges stolte landslagshistorie på spill i Bergen tirsdag, og da er det godt å ha verdens beste spiller på laget. Caroline Graham Hansen har utrolige 40 målpoeng på 25 kamper i ligaen denne sesongen, og scoret både flest mål og hadde flest målgivende. Den norske kapteinen har vunnet både ligaen, cupen, supercupen og mesterligaen for sitt Barcelona-lag dette året og er en het kandidat til å bli den andre norske kvinnen til å vinne Gullballen.

29-åringen viste også strålende takter både mot Finland sist og mot Nederland i den avgjørende kampen. Det Graham Hansen gjør på en fotballbane er det få som gjør etter henne, men heller ikke en verdensstjerne kan gjøre alt på egenhånd. Mot Nederland ga hun Norge ledelsen etter timen spilt, og lenge så det ut til at det skulle holde til direktekvalifisering til EM, men ti minutter før slutt dukket superstjernen Vivianne Miadema opp og headet inn sitt første landslagsmål på halvannet år.

Dessverre har det blitt litt slik for det norske damelandslaget, slik det også er for herrelandslaget, at det blir mye nesten og litt for mange baklengsmål mot slutten som gjør at det akkurat ikke går. Norge slapp inn åtte minutter på overtid mot Finland, og har sluppet inn sene mål i flere kamper. Så også mot Nederland, men selv om Norge ikke klarte å kvalifisere seg til EM tirsdag er det fortsatt gode muligheter.

Nå skal Norge ut i en kvalifisering mot det som er antatt langt dårligere motstand enn de har møtt i EM-kvalifiseringen, da Norge først møter en motstander på nivå C i kvalifiseringen over to kamper. Der skal det være fullt mulig å vinne, og en seier der gjør at vi trolig møter en motstander på nivå B i playoff-finalen der vinneren går til EM. Derfor er ikke alt håp ute, selv om en direktebillett tirsdag naturligvis hadde vært å foretrekke.

Likevel leverte Norge en såpass god kamp mot Nederland at det er håp om at Emma Graingers prosjekt kan bli bra, da Norge har slitt voldsomt mot god motstand. Tirsdag var kampgløden, intensiteten, presspillet, avstandene mellom ledd og innsatsen langt bedre enn vi har sett fra det norske laget på lenge, og selv om det at vi nå må ut i en ny playoff for å ta oss til EM, så ser det litt lysere ut nå enn under Riise.

