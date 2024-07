Sørum og Lunde blir norske flaggbærere i Paris-OL

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Det er tredje gang i OL-historien at Norge stiller med to flaggbærere i en åpningsseremoni. Tomoe Zenimoto Hvas og Anne Vilde Tuxen var de første i Tokyo-lekene i 2021.

Lunde blir Norges åttende kvinnelige flaggbærer i sommer-OL. Berit Berthelsen var først i Mexico i 1968.

– Jeg føler meg veldig beæret som ble spurt om å ta dette oppdraget. Å få bære det norske flagget under åpningsseremonien på Seinen er høytidelig, stor stas og betyr mye for meg, sier håndballveteranen Lunde i en uttalelse.

– Jeg er stolt over å representere Norge i mitt femte OL, legger målvakten til.

Hun vant OL-gull med Norge i 2008 og 2012. For tre år siden ble Sørum olympisk mester sammen med Anders Mol i sandvolleyball.

– Jeg har fulgt med på åpningsseremoniene i OL siden jeg var liten, så dette er veldig stas. Å få være flaggbærer i mitt andre OL er for meg en ære på vegne av min makker Anders og meg, sier Sørum.

Toppidrettssjef Tore Øvrebø har dette å si om flaggbærerne:

– Katrine og Christian er to flotte representanter for norsk toppidrett. De står for gode verdier, en sterk prestasjonskultur og erfaring på en beundringsverdig måte.

OL-åpningen i Paris blir av det helt spesielle slaget. Seremonien kommer til å foregå på elven Seinen, og utøverne skal fraktes i båter i seks kilometer før de går i land foran Eiffeltårnet.

