Super-Lunde ble kåret til OLs beste for 16 år siden: – Jeg er like god nå

– Ja, det tror jeg. Jeg håper at jeg har utviklet meg litt mer på de siste årene, sa Lunde da NTB fikk en prat med henne ved Seinens bredd i deltakerlandsbyen i området rundt Saint-Denis nord for Paris onsdag formiddag.

Dit kom veteranen på 44 år blid og smilende og klar for oppgaven. Få vet mer enn henne om det som venter.

Lunde debuterte i OL med å ta gull for Norge i Beijing i 2008. Fire år senere gjentok hun bedriften i London-lekene. Både i OL i Rio de Janeiro i 2016 og i Tokyo for tre år siden endte det med bronse.

Utvikling

Håndballen har endret seg markant på de 16 årene som er gått siden Marit Breiviks elever sikret gullet i Kina. Mannskapet som Thorir Hergeirsson rår over, står overfor helt andre utfordringer.

– Det største forskjellen er at jeg var vesentlig yngre da. Sporten har utviklet seg mye når det gjelder måten vi spiller på. Før var det mye mer skudd utenfra, nå er det mange flere dueller og flere gjennombrudd. Så jeg har måttet tilpasse stilen, selv om skudd utenfra har vært min styrke.

Det er lett å tro på det Lunde sier. Gang på gang har hun holdt oppvisning mellom stengene, og keeperen fra Vipers Kristiansand er fortsatt en fryktet motstander for ethvert lag.

– Hva blir viktig i den første gruppekampen mot Sverige?

– Det er viktig at vi er klare til å løpe. De har mange gode spillere, og vi må være klare til start. Endelig starter kampene, og da kan vi ikke stå og tenke for lenge. Nå starter alvoret.

Usikkert

– Den antatt beste norske utespilleren er litt usikker (Henny Reistad). Hvordan påvirker det laget? Det har gått veldig bra uten henne også?

– Jeg synes egentlig at det har gått veldig greit. Under hele oppkjøringen har vi hatt sentrale spillere ute, og det har gjort at andre spillere har tatt ansvar og funnet sine roller. De har fått rutine og selvtillit til å gjøre det bra. På en måte tror jeg at troppen har vokst, selv om ikke alle de beste har vært tilgjengelig i de to siste månedene.

Lunde konkluderer:

– Skader gjør at vi må jobbe mer mentalt, og det gjør noe med selvtilliten når vi ser at det går bra likevel.

