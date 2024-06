Dag Erik Pedersen intervjuet uka før han døde: – Skal trappe ned

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Pedersen døde mandag 3. juni etter å ha fått et illebefinnende i hjemmet sitt i Helgeroa i Larvik kommune. Han ble 64 år gammel.

VG publiserer lørdag intervjuet som journalist Jørn Pettersen gjorde uka før. Journalisten beskriver at den tidligere proffsyklisten og profilerte programlederen så godt ut – og var full av entusiasme og glede.

– Nå skal jeg trappe ned og begynne å tenke mer på meg selv og mine. Ta det mer med ro. Ikke ha så mange prosjekter på gang, sa han.

Det var imidlertid ett prosjekt som han ikke skulle gi opp, ett som han virkelig brant for.

– Foredragene mine. Det er så viktig for meg, sa Pedersen.

Det var i midten av april at han for første gang framførte foredraget «Mester i et eget liv» i foran 800 mennesker i Bølgen kulturhus i Larvik.

«Dag Erik Pedersens nærmeste pårørende har fått lese gjennom dette intervjuet før publisering og er innforstått med innholdet», skriver VG i saken lørdag.

Til NTB har Pedersens familie opplyst at han begraves fra Berg trekirke i Helgeroa mandag 17. juni klokken.

