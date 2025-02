Brubyggeren i LO-familien

Mange har oppfordret LO-lederen til å ta en ny periode på fire år, men hun velger likevel å overlate stafettpinnen til en annen på LO-kongressen i mai. Det står respekt av en slik avgjørelse.

Peggy Hessen Følsvik ble kastet inn i rollen da Hans-Christian Gabrielsen døde brått og uventet 9. mars 2021. I slike situasjoner ligger det i sakens natur at en nestleder må ta ansvar og rykke opp.

Peggy tok raskt kommandoen med myndig hånd. Hun hadde erfaringen som trengtes, etter å ha sittet i LOs ledelse siden 2013. Peggy har vært en effektiv brubygger mellom ulike interesser i de 23 forbundene i LO-familien.

Samlende kompromiss har vært bærebjelken. Peggy Hessen Følsvik er en godt respektert leder i LO-familien og samtidig respektert hos arbeidsgiverne og myndighetene.

Peggy kan vise til mange gode resultater i hennes tid som LO-leder. NHO krøp til korset som følge av streiken i lønnsoppgjøret for to år siden. Lavlønnsprofilen ble dermed sterkere enn det NHO ville være med på. LO har passert en million medlemmer. Og det var en livskraftig organisasjon som i fjor kunne feire 125 år. Bare for å ha nevnt det viktigste.

Peggy innrømmer at hun er lei seg for at en ny AFP-pensjon ennå ikke er på plass. Her har det vært tøffe dragkamper innad i LO-familien og overfor NHO så vel som regjeringen. Men hun har håp om å komme et skritt videre gjennom å lande et kompromiss på LO-kongressen.

Det er akkurat slike dragkamper hun kommer til å savne. «Jeg liker action. Jeg liker når ting skjer», sier hun til FriFagbevegelse. Peggy er ikke bare engasjert i sakene, men hun har også temperament. Det fikk vi til de grader demonstrert da sykelønnsstriden raste som verst og det ble midlertidig isfront mellom LO og NHO.

Mange spør seg hvem som blir ny LO-leder. Jeg holder en knapp på Fellesforbundets Jørn Eggum. Han holder kortene tett til brystet, men avslører seg litt når han poengterer at Fellesforbundet har tradisjon med å levere gode tillitsvalgte til LOs ledelse. «Det er vår ambisjon også denne gangen», legger Eggum til.

Men Peggy Hessen Følsvik har fortsatt en stor oppgave å løse før hun gir seg. Hun skal hale i land et nytt lønnsoppgjør. Og for første gang på lenge har Peggy håp om å finne en forhandlingsløsning uten Riksmeklerens hjelp. Det er en ambisiøs målsetting. Hvis hun lykkes, vil det bli enda en fjær i hatten.

