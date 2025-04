Død person funnet i Trondheim – politiet ber folk ikke dele video

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Personen har ligget i et vann i Trondheim en stund, sier operasjonsleder Kirsten Haugen Bergstrøm i Trøndelag politidistrikt. Politiet undersøker funnet opp mot en sak om en savnet person i området.

Savnetsaken er fra januar i år. Pårørende i den aktuelle saken er varslet om funnet.

– Politiet har fått informasjon om at en video på funnet spres på sosiale mediene. Det anmodes at video slettes og ikke spres videre for ivaretakelse av pårørende, sier Bergstrøm.

Personen ble funnet av folk som var ute og fisket, og som meldte fra til politiet omtrent klokken 13.45 lørdag ettermiddag.

