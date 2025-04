Millionsatsing på barneidrett i Stovner: – Viktig for fellesskapet

STOVNER (Dagsavisen): Nærmere 90 prosent av 1.-klassingene som går på skolene Haugenstua, Rommen, Vestli og Stovner deltar ikke i idretten. Det viser tall som Stovner sportsklubb har samlet inn i sitt eget nærområde, der laget totalt på de sju trinnene på barneskolen kun har en deltakelse på 16,5 prosent. Snittet for Oslo ligger til sammenligning på 72 prosent, mens enkelte bydeler i Oslo vest ligger nærmere 100 prosents deltakelse.

– Som idrettslag ønsker vi å gjøre en forskjell i bydelen, og da må vi gjøre noe med at så få av de yngste blir med fra 1. klasse. Hvis vi ikke klarer det, kan vi nesten bare legge ned idrettslaget og starte med voksenidrett, sier daglig leder Mariann Staxrud Utstumo i Stovner sportsklubb til Dagsavisen.

Får mest støtte i Norge

Mandag tok hun imot Kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery (Ap) for å snakke om den særskilte utfordringen flere delbydeler i Stovner har med å rekruttere barn inn i idretten. Statsråden var i desember med på å fordele 100 millioner i ekstrainnsats for å inkludere flere barn og unge i idrettsaktivitet. Ingen idrettslag i Norge får mer enn Stovner, som har fått 1,4 millioner i denne omgangen og 6 millioner totalt for å skape idrettsaktivitet i bydelen.

– Vi er helt avhengig av overføringer og støtte, da det ikke finnes nok betalingsevne i vår del av bydelen til at vi kan få inn nok midler. Vi har ikke så mange frivillige å spille på, slik at vi må utdanne og betale alle våre trenere, lagledere og kampverter selv og det koster en del penger. Vi er utrolig glade for de tilskuddene vi har fått, slik at vi kan fortsette arbeidet i bydelen, sier Utstumo.

Mariann Staxrud Utstumo er daglig leder i Stovner sportsklubb, og gyver løs på utfordringen med å rekruttere barn og unge til idrettslaget for nærområdet (Pål Karstensen)

Det er Oslo idrettskrets som har fordelt de 22 millionene Oslo har fått. Kretsen har fordelt midlene ut fra en oversikt over bydeler og delbydeler med størst andel barn og unge i varig lavinntekt. Stovner har høyest prosentandel i Oslo med nesten 24 prosent, mens de fire delbydelene Fossum, Vestli, Rommen og Haugenstua har størst utfordringer i Stovner bydel. De fire områdene utgjør idrettslagets nedslagsfelt.

– Hvis du ikke blir med i idretten fra 1. klasse og mestrer det grunnleggende rundt løping, hopping, ballsport og annet, er det fort for sent. Vi er opptatt av at alle skal få muligheten til å være med på samme leken, og at alle skal få mulighet til å mestre, leke og ha det gøy og lære om de ulike idrettene, sier generalsekretær Magne Brekke i Oslo idrettskrets.

Ekstreme forskjeller

Begge er bekymret for det svært lave antallet barn som blir med i idretten på Stovner.

– På Kjelsås er det automatikk i å melde barna inn i idrettslaget og kanskje også i korpset og speideren. Der er det snakk om hvilken aktivitet jeg skal velge for barnet mitt, som gjør at de får venner og skaper seg et miljø. Idrett er selvsagt viktig med tanke på helse og trening, men idretten har en veldig stor verdi utover det også, sier Utstumo.

Brekke peker på at det i Oslo vest er enkelte bydeler der deltakelsen er på over 100 prosent, og at det gir ekstreme forskjeller både innad i Oslo, men også i de enkelte bydelene.

– I våre mest ressurssterke bydeler, Vestre Aker, Nordre Aker og Ullern deltar barna ofte i mer enn én idrett. I deler av Gamle Oslo, Søndre Nordstrand og Stovner er det knapt noen barn som deltar i idrett, og det skaper inaktivitet, frafall, mistrivsel og oppvekstutfordringer. I Oslo vest er det en helt annen kultur for at ungene er med i idrettslag, og de har ofte også ressursene til å ta vare på ungene som trenger litt mer tilrettelegging eller som sliter med å betale, forteller Brekke og fortsetter:

– Idrettslagets kraft som fellesskapsbygger er helt uvurderlig, og vi ønsker at Jesperudjordet og Stovner sportsklubb skal være noe alle unge som vokser opp her skal føle en tilhørighet til. At det er her de henger, her de får seg venner og bedriver idrett med trygge foreldre og trenere rundt seg. Jeg får vondt i magen av de barna som kanskje aldri får den sjansen til å bli med i idretten, sier Brekke.

Generalsekretær Magne Brekke i Oslo idrettskrets håper at Jesperudjordet på Stovner kan bli en samlingsplass for barn og unge i bydelen (Pål Karstensen)

Skal ut på skolene

Derfor er begge veldig fornøyd med ekstramidlene som kom over statsbudsjettet i desember.

– Få av foreldrene på våre skoler er vokst opp i Norge, som gjør at den norske idrettskulturen ikke er like innarbeidet. Det gjør at vi både sliter med å få frivillige, og at vi verken klarer å nå barna eller foreldrene, grunnet flere barrierer. Både økonomisk, med tanke på transport, treningstøy, lisenser og utgifter til cuper og lignende, men også sosiale og kulturelle barrierer, sier Utstumo og fortsetter:

– Alt det gjør at det koster mer å drive idrettslag på Stovner, og dette er penger som kommer veldig godt med. Det gjør at vi nå kan gå i gang med en kjempesatsing i AKS-tiden mellom 14.00 og 16.00 hos de ulike skolene, der vi kan vise fram vårt tilbud der barna er, forteller Stovner-lederen.

Utstumo sier at de i samarbeid med ledere i Aktivitetsskolen (AKS) og rektorer vil prøve å nå ut til barna på den måten.

– Vi må ut og tilby vår aktivitet der barna er, og det skal vi gjøre den neste treårsperioden. Vi må engasjere barna og vekke interessen hos dem, siden vi ikke når fram hos foreldrene direkte. Klarer vi å komme over 50 prosent deltakelse fra 1. til 4. klasse, som er målet vårt innen tre år, tror vi at tilbudet vårt da kan bli såpass kjent at mer vil gå av seg selv, forteller hun.

Viktig for fellesskapet

Statsråd Jaffery skryter av innsatsen som Stovner og lignende idrettslag legger ned, og mener det er viktige bidrag til det norske fellesskapet.

– Vi ser at det kan få store konsekvenser hvis barn tidlig ikke er med i idretten eller andre fellesskap. Det handler om tilhørighet, stolthet og hvor du kommer fra, og er folkehelse i et lengre perspektiv. Det hindrer også frafall i samfunnet, og tallene fra Stovner viser at det kan få store konsekvenser både for klubben og idretten at man ikke har barn og unge å lage et idrettstilbud til, forteller hun.

Kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery mener idrettslag som Stovner gjør en viktig jobb for fellesskapet i Norge (Pål Karstensen)

Kultur- og likestillingsministeren mener tilbudet også er viktigere i et langt bredere perspektiv.

– Arbeidet Stovner gjør her viser også at det ikke bare er det økonomiske som er den største og eneste barrieren, men også at det sosiale, det kulturelle og forståelsen av viktigheten av å være med spiller inn. Det ser vi også utenfor idretten, der en lav deltakelse i samfunnet vises igjen på andre områder som for i valgdeltakelse. Så det handler om å være med i små og store fellesskap, som idretten og frivilligheten er representanter for. Det handler ikke bare om å sparke på en ball, men om å være med i et større fellesskap, avslutter Jaffery.

Deltakelse i Stovner sportsklubb

En oversikt over antallet medlemmer i Stovner sportsklubb, fordelt på de sju trinnene på barneskolen på idrettslagets skoler i nærområdet. (Stovner sportsklubb)

Antallet elever er hentet inn fra skolene selv, mens antallet medlemmer er fra Stovner sportsklubbs medlemsregister i Min Idrett fra 6. februar i år.

Kilde: Stovner sportsklubb

