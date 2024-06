Premier League viderefører VAR – forslag om avvikling nedstemt

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Det kom fram på torsdagens årsmøte i Harrogate. Wolverhampton la der fram et forslag om å avskaffe VAR, men fikk labert medhold.

Alle regelendringer i Premier League krever to tredels flertall. Det vil si at 14 av 20 klubber må stemme ja. Ligaen opplyser ikke hvor mange som stemte imot og for VAR-vraking.

Videodømming ble innført i England i forkant av 2019/20-sesongen. Fem år senere er verktøyet fortsatt omdiskutert, og Wolves fikk nok etter en sesong der klubben fikk flere feilaktige VAR-avgjørelser mot seg.

– Vi har forståelse for at det er noe frustrasjon ved det, men vårt utgangspunkt er at vi ønsker å beholde og forbedre det. Vi ønsker å gjøre det mer effektivt og transparent, sa Premier League-direktør Richard Masters til TNT Sports nylig.

Data fra Premier League indikerer at nøyaktigheten i dommeravgjørelser har steget fra 82 prosent til 96 prosent siden VAR ble innført.

– Fotballen omfavner teknologien, og vi trenger litt mer tid til å få ting rett. VAR må forbedres, men vi ønsker å beholde det, sa Masters i forrige måned.

I en pressemelding uttaler Premier League at det var enighet på møtet om at det må gjøres forbedringer i VAR-systemet til fordel for både idretten og supporterne.