Sander Berge testet positivt for korona – mister flere Norge-kamper

Berge tok en hurtigtest ved ankomst til spillerhotellet. Den ga et positivt utslag, opplyser Norges Fotballforbund i en pressemelding.

Sheffield United-proffen ble isolert på eget rom, og der testet han også positivt på en PCR-prøve. Nå venter en isolasjonsperiode på ti dager.

«Han er fullvaksinert og symptomfri, og føler seg heldigvis helt frisk», heter det fra NFF.

– Situasjonen er under kontroll. Vi var forberedt på at dette kunne skje på grunn av smittesituasjonen i Europa. Det er selvsagt kjedelig for landslaget og ikke minst for Sander selv, sier landslagslege Ola Sand.

Norge møter Nederland på Ullevaal stadion 1. september. Deretter venter Latvia borte og Gibraltar hjemme. Ståle Solbakkens lag står med seks poeng etter tre kamper. Tyrkia topper gruppa i VM-kvalifiseringen med ett poeng mer.

