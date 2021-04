OL-arrangøren klar med nye tøffe virusgrep – utøverne testes hver dag

Det ble klart da arrangøren i den japanske hovedstaden onsdag presenterte nye og markant forsterkede smitteverntiltak.

«I prinsippet skal utøvere og alle de som har nærkontakt med dem, testes daglig for å minimere risikoen for uoppdagede positive smittetilfeller», heter det i en uttalelse.

Tidligere har det vært kommunisert at utøverne måtte innstille seg på virustester hver fjerde dag. Nå strammes altså grepet kraftig til.

Må unngå offentlig transport

I onsdagens uttalelse heter det videre at alle andre som skal være en del av det olympiske arrangementet må teste seg daglig i tre dager etter ankomst til Japan. Deretter skal de aktuelle personene testes regelmessig med utgangspunkt i hvor tett de oppholder seg på utøverne.

Tilreisende til OL henvises videre til å bruke offisiell transport, og å avstå fra å bruke offentlige transportmidler. Utøvere og andre skal holde seg til å følge egen aktivitetsplan som er meldt inn til arrangøren.

«De må minimere kontakt som innebærer mindre enn én meter med andre deltakere som har oppholdt seg i Japan i 14 dager eller mer, samt lokalbefolkningen», heter det i uttalelsen.

Det understrekes også at det forventes at OL-tilreisende spiser sine måltider i et begrenset antall lokasjoner der strenge smitteverntiltak er på plass.

Det er ventet at flere detaljer rundt smitteverntiltakene for utøvere, ledere, journalister og andre vil komme når arrangørens håndbøker om kort tid oppdateres.

Matgrep

Arrangøren opplyser også at en endelig beslutning rundt om det vil bli tillatt tilskuere på tribunene under lekene først vil bli tatt i juni. Det har sammenheng med den alvorlige smittesituasjonen nasjonalt i Japan.

Det er for lengst besluttet at det ikke vil bli åpnet for utenlandske tilskuere under OL. Arrangørene har imidlertid tatt mål av seg å slippe inn et antall japanere. Opprinnelig var det varslet en beslutning denne måneden, men den er nå utsatt.

Dermed kan en endelig avklaring komme til å foreligge først en drøy måned før OL åpnes 23. juli. OL-sjef Toshiro Muto sier han tviler på at det blir aktuelt med fulle tribuner.

Antall smittetilfeller har steget i Tokyo og andre områder den siste tiden og det snakkes om en fjerde virusbølge i landet. Nylig ble det erklært unntakstilstand i hovedstaden.

– Vi er klare for å gjøre alle nødvendige tiltak for å minimere risikoen, og for å sørge for at den japanske befolkningen føler seg trygge, sa presidenten i Den internasjonale olympiske komité (IOC), Thomas Bach, da han holdt samtaler med arrangørene denne uken.

Trykk på helsevesenet

Nylig viste en undersøkelse i den japanske befolkningen at sju av ti mener OL enten bør utsettes eller avlyses. Også i politiske kretser har det vært debatt den siste tiden.

– Jeg tror det er på tide å diskutere OL, sa regjeringens medisinske rådgiver Shigeru Omi nylig – uten å nevne avlysning eller utsettelse direkte.

Han pekte videre på at trykket på det japanske helsevesenet må tas nøye med i betraktning når OL-planen sees på.

Ledelsen i OLs arrangørkomité har gjentatt flere ganger at den har stor tro på at lekene kan gjennomføres på en trygg måte.

Mindre enn tre måneder gjenstår til OL-ilden skal tennes.

