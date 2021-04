Sju av ti japanere ønsker OL flyttet eller avlyst

Det viser en meningsmåling utført av nyhetsbyrået Kyodo. Der svarer 72 prosent av de spurte at de ønsker at OL ikke avholdes som planlagt i juli og august.

39,2 prosent svarer at de ønsker en avlysning av sommerlekene, mens 32,8 prosent vil at mesterskapet utsettes igjen.

Bare 24 prosent av de spurte støtter gjennomføringen av OL denne sommeren. Lekene i Tokyo er allerede flyttet et år og skal arrangeres fra 23. juli til 8. august.

Den olympiske fakkelstafetten startet i Fukushima 25. mars, og i forrige uke sa Osaka nei til å frakte OL-ilden gjennom byen. Det skjedde på grunn av den raske spredningen av nye virusvarianter.

I målingen avdekkes det også at 92,6 prosent er bekymret for en oppblomstring av virusinfeksjoner. 60 prosent svarer at de er misfornøyde med framdriften i det japanske vaksineprogrammet, mens 36,5 ikke er det.

Bare 0,4 prosent av Japans befolkning er fullvaksinert mot koronaviruset så langt. Det viser tall fra fredag i forrige uke. Utrullingen av vaksiner har gått tregt siden oppstarten i midten av februar.

Oppblomstringen av smitte førte dessuten til strengere tiltak i storbyene i distriktene Tokyo, Kyoto og Okinawa fra mandag av.

