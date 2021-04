Tokyo-arrangøren utsetter avgjørelse om tilskuere

Årsaken er en ny smittebølge i landet, sa organisasjonskomiteens leder Seiko Hashimoto onsdag etter å ha lagt fram en rapport for et virtuelt IOC-styremøte.

Det var meningen å legge fram en plan for publikumstilgang innen utgangen av måneden, men det skjer trolig først i juni. Det betyr at billettkjøpere må vente veldig lenge på beskjed om hvorvidt de får anledning til å benytte billettene.

– Vi trenger litt mer tid for å kunne vurdere dette riktig, sa Hashimoto.

Tilskuere fra andre land ble bannlyst allerede i mars. Det er altså bare billettkjøpere bosatt i Japan som har håp om å få se OL-konkurransene ringside.

Fakkeltrøbbel

Det var 843 nye smittetilfeller i Tokyo onsdag, det høyeste tallet på nesten tre måneder. Myndighetene vurderer å gjeninnføre unntakstilstand i hovedstaden.

Mange etapper av fakkelstafetten, som har pågått siden 25. mars, flyttes bort fra offentlige gater og gjennomføres på lukkede områder uten tilskuere, avhengig av smittesituasjonen lokalt.

Vaksineprogrammet i Japan går sakte, og fortsatt er mindre enn 1 prosent av befolkningen vaksinert mot koronaviruset.

OL-motstand

En meningsmåling utført for nyhetsbyrået Kyodo forrige uke viste at 72 prosent av japanere ønsker at sommer-OL skal avlyses eller utsettes. Bare 24 prosent går inn for at OL og Paralympics skal avvikles i år.

Forrige uke ble det markert at det var 100 dager til OL-ilden skal tennes i Tokyo, og da sa John Coates, som er leder av IOCs koordineringskommisjon at lekene «helt sikkert» vil gjennomføres som planlagt med start 23. juli.

Generalsekretæren i landets regjeringsparti avviser imidlertid ikke muligheten for å droppe sommerlekene.

