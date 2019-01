Spisested slått konkurs

Det var Skatt Vest og Kemneren i Stavanger som begjærte at Zufu Restaurant AS ble slått konkurs.

Bakgrunnen for det var et krav på 163.257 kroner i skyldig moms, arbeidsgiveravgift og forskuddstrekk.

Zufu Restaurant AS har drevet kyllingrestauranten Pollo Loco på Nytorget i Stavanger.

Innehaveren av spisestedet var uenig i kravet, men erkjente å være insolvent og motsatte seg ikke at det ble åpnet konkurs.

Han opplyste også at spisestedet ikke eiendeler av verdi og annen gjeld på 150.000 kroner.

Stavanger tingrett la til grunn at saksøkerne har et krav mot skyldneren som det ikke er stilt betryggende sikkerhet for.

Retten la også til grunn at selskapet var insolvent og at vilkårene for å ta konkursbegjæringen til følge var til stede.

Advokat Trond Geitung-Larsen er oppnevnt som bostyrer.

Skiftesamling vil bli avholdt den 6. mars i år.

