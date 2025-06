Mener barnehagepenger er brukt på skattekutt

SV forhandlet over en halv milliard til økt bemanning i barnehager i statsbudsjettet, men disse pengene var ikke øremerket . Det er de derimot i det reviderte nasjonalbudsjettet etter at SV fikk gjennomslag for 200 millioner til bemanning i forhandlingene med Ap og Sp.

– I tillegg til å redusere barnehageregningen, har vi i lang tid vært opptatt av at vi må styrke bemanningen, sier SVs finanspolitiske talsperson Andreas Sjalg Unneland til Dagsavisen.

Han legger vekt på viktigheten av å øremerke midlene, og beskylder det høyrestyrte byrådet i Oslo for ikke å bruke midlene på det som var hensikten: