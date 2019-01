Onsdag var Bikerstreet Stavanger AS i Stavanger tingrett og meldte oppbud.

Retten kom til at den skulle legge skyldnerens opplysninger til grunn og kom videre til at Bikerstreet Stavanger AS var ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller.

Stavanger tingrett kom også til at betalingsvanskene ikke var av forbigående art og at vilkårene for å ta oppbudsbegjæringen til følge var til stede.

Bikerstreet Stavanger AS holder til i Langflåtveien på Mariero i Stavanger. Butikken er en av landets største MC-forhandlere og omsatte i 2017 28,5 millioner kroner.

MC-butikken fikk samme år et positivt resultat før skatt på 175.000 kroner.

Bikerstreet Stavanger AS står oppført på proff.no med 17 ansatte.

Bikerstreet Stavanger AS har vært forhandler av følgende merker: Aprilia, Derbi, Honda, Kymco, Moto Guzzi, MV Agusta, Peugeot, Piaggio, Suzuki, Arctic Cat, Triumph, Vespa og Honda Power produkter.

Bikerstreet gikk også konkurs i slutten av september 2016.

LES OGSÅ: Bikerstreet har gått konkurs

Etter tre uker ble konkursboet overtatt av nye eiere og det er disse som har drevet butikken videre fram til nå.

I forbindelse med den nye konkursen er advokat Leif Inge Håland oppnevnt som bostyrer.

Håland sier til RA at Bikerstreet har opplyst at det er husleien som knekt dem, og at de har en gjeld på seks millioner kroner.

Skiftesamling vil bli avholdt den 5. mars i år.

LES OGSÅ: Bikerstreet gjenoppstår med nye eiere etter konkurs

LES OGSÅ: Trafikkskole gikk konkurs