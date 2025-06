Jørn Eggum trekker seg som leder av Fellesforbundet og går ut av Aps sentralstyre

– Jeg har i dag gitt ledelsen i Fellesforbundet melding om at jeg går av som leder i forbundet, skriver Eggum i en uttalelse på Facebook.

Han skriver også at han går ut av sentralstyret i Arbeiderpartiet.

Eggum ble sykmeldt 2. mai etter at det ble kjent at han hadde behandlet sluttavtalen til en kvinnelig tillitsvalgt som han i flere år hadde et intimt forhold til.

Jørn Eggum Jørn Eggum, født 5. mai 1972, er tidligere leder i Fellesforbundet, det største LO-forbundet i privat sektor. Eggum ble valgt til leder i Fellesforbundet i 2015. Han hadde da vært forbundssekretær samme sted siden 2010.

Har bakgrunn som gullsmed, men har jobbet i fagbevegelsen på heltid siden 2004.

Representerte Arbeiderpartiet i Bergen bystyre 2007–2011.

Har bekreftet i TV 2 at han hadde et forhold til en tillitsvalgt i Fellesforbundet. Ble kritisert for å ha opptrådt uryddig i behandlingen av hennes oppsigelse i etterkant.

Var den eneste lederkandidaten i forkant av LO-kongressen i vår. Trakk sitt kandidatur 30. april, men ville fortsette som leder av Fellesforbundet. LO-kongressen i mai valgte Kine Asper Vistnes til ny leder, etter Peggy Hessen Følsvik

Gikk av som leder av Fellesforbundet med umiddelbar virkning 18. juni 2025 og tok selvkritikk og beklagde handlingene sine. Han trakk seg samtidig som medlem av Arbeiderpartiets sentralstyre.

I ettertid erkjente Eggum at han burde meldt seg inhabil i behandlingen av saker som omhandlet henne. Avsløringen førte blant annet til at Eggum trakk sitt kandidatur som LO-leder tidligere i vår.

Annonse

Støtter avgjørelsen

– Det er en beslutning jeg tar til etterretning og har forståelse for, skriver statsminister og partileder Jonas Gahr Støre (Ap) i en melding til NTB.

Forbundsstyret i Fellesforbundet skal samles til et digitalt møte torsdag formiddag, skriver NRK.

– Det er en avgjørelse det står respekt av. Slik denne saken har utviklet seg mener jeg det er en riktig beslutning, sier fungerende forbundsleder i Fellesforbundet Christian Justnes til NRK.

Annonse

– Det er ingen hemmelighet at denne saken har vært svært krevende for alle involverte. Nå har Jørn trukket seg. Vi skal bruke de neste dagene på å diskutere og beslutte hvordan vi skal gå videre herfra, legger han til.

LO-leder Kine Asper Vistnes sier at hun respekterer og støtter Eggums avgjørelse. Hun ble valgt til leder i LO i mai etter at Eggum hadde trukket sitt kandidatur på grunn av saken.

– Jørn erkjenner selv å ha utvist dårlig dømmekraft og rolleforståelse, det er jeg enig i. Som leder er man avhengig av tillit fra den organisasjonen som har valgt en, sier Vistnes.

Beklager handlingene

Annonse

– Ved flere tilfeller har jeg vist dårlig dømmekraft og rolleforståelse. Jeg har hatt upassende forhold til tillitsvalgte og sendt upassende meldinger til andre kvinner. Det er kritikkverdig og noe jeg angrer på og beklager, skriver Eggum.

– Jeg ser nå at jeg står i veien for dette gode arbeidet, og går derfor av med umiddelbar virkning, sier han.

Eggum er fortsatt sykmeldt.

Aftenposten skrev tidligere at de har sett dokumentasjon på at Eggum har sendt seksualiserte og intime meldinger med langt flere kvinner enn det som tidligere har vært kjent.

Annonse

– Disse kvinnene hadde ikke bedt om slike meldinger, men jeg var dum nok til å sende dem likevel. Det har jeg lyst til å si unnskyld for. Det var aldri min mening å trakassere noen, eller gi noen ubehag, men jeg ser nå at det har hatt den effekten likevel, særlig gitt makt-ubalansen, skriver han.

Han skriver selv at meldingene brøt med Fellesforbundets etiske retningslinjer, og at behandlingen av avdelingen som ble satt under administrasjon også var et brudd på retningslinjene.

Varsleren: – Vært en belastning

Merethe Solberg var den første som sto fram og fortalte om sine opplevelser med Jørn Eggum. De to hadde et seksuelt forhold i en periode på fem år, som Eggum ikke ga beskjed om til eget styre.

Annonse

Hun mener det var klokt av Eggum å trekke seg, skriver TV 2.

– Det er jo vondt at han har satt seg selv i en sånn situasjon og gjort dette han har gjort. Men ja. Jeg tror det er helt riktig av ham å gjøre det. Nå har det kommet fram så mye, og så mye mer enn det jeg visste om, sier Solberg til kanalen.

Hun sto fram i TV 2 i slutten av april og fortalte om forholdet. 2. mai trakk Eggum seg som kandidat til ny LO-leder etter Peggy Hessen Følsvik.

– En tanke som slår meg er at det holdt ikke bare at jeg sto fram. Det måtte komme så mange flere, sier Solberg.

Annonse

Drøftet mistillitsforslag

Tidligere i uken ble det klart at flere i forbundet krevde Eggums avgang, blant annet to avdelingsledere.

En av dem var Djevat Hisenaj som nå mener at organisasjonen må lære av saken og granske seg selv, skriver NRK.

– Har noen andre visst om at disse tingene har foregått, og om så – hvorfor har ingen grepet inn? Det er flere spørsmål vi må stille oss framover for å sørge for at noe slikt ikke gjentar seg, sier Hisenaj til NRK.

Annonse

Et medlem i forbundsstyret sa til TV 2 at mistillit til Eggum hadde vært tema på møter, og at flere hadde behov for avklaring på om han ble sittende som leder.

Fellesforbundet har sagt at de vil gå gjennom alle sider av saken om Eggums forhold til en tillitsvalgt, forbundets vedtak om å sette avdelingen hennes under administrasjon og den påfølgende forhandlingen om sluttavtale.