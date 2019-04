Kvinne valgte å svindle Nav i seks år

En 29 år gammel kvinne er dømt for å ha svindlet Nav i perioden fra juli 2010 til februar 2016. I denne perioden mottok hun 341.744 kroner i dagpenger og arbeidsavklaringspenger som hun ikke hadde krav på.

Dette ved at hun fylte ut feilaktige opplysninger på meldekortene hun sendte til Nav. I perioden hadde kvinnen en rekke arbeidsgivere i Haugesund, Stavanger og Sandnes.

Blant annet opplyste hun at hun jobbet fire timer for en arbeidsgiver, mens hun realiteten jobbet 1014 for denne.

Da kvinnen nylig møtte i Jæren tingrett kom hun med en uforbeholden tilståelse.

Retten kom til at 29-åringen hadde handlet med vinnings hensikt og med forsett om å skaffe seg uberettiget vinning.

I forbindelse med straffeutmålingen la retten vekt på kvinnens uforbeholdne tilståelse.

Men aller mest ble det lagt vekt på at saken var blitt gammel uten at kvinnen kunne lastes for dette.

Dermed kom retten til at hun skulle dømmes til fengsel i fem måneder som ble gjort betinget med en prøvetid på to år.

Hun ble også dømt til å betale 49.442 kroner i erstatning til Nav.

Dette beløpet relaterer seg til feilutbetalingen som Nav anser som foreldet og som det ble krevd dom for.

Loven er slik at foreldede krav kan tas med i en straffesak dersom tiltalte blir funnet skyldig slik som i dette tilfellet.

