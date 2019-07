– Drepte samboeren med kniv og satte fyr på huset

Det er statsadvokat Folke Åmlid som nå har tatt ut tiltalte mot en 50 år gammel mann fra Haugesund.

Tiltalen er tatt ut etter riksadvokatens ordre og den lyder på at han natt til 1. januar i år i tidsrommet fra klokken 03.25 til klokken 03.55 i deres felles bolig drepte samboeren ved at han stakk henne med kniv i øvre del av brystkassen.

Ifølge tiltalen døde fornærmede kort tid etter av skadene.

Tiltalen lyder også på at 50-åringen skal ha mishandlet et lik.

LES OGSÅ: Mann innrømmer drap i Haugesund

Omfattende brannskader

Dette ved at han kort tid etter drapet skal ha helt ut bensin på flere steder i boligen og på soverommet der avdøde befant seg, og tent på.

Dette skal ha medført omfattende brannskader på liket.

I forbindelse med brannen som oppsto i boligen, der denne ble totalskadd, er også 50-åringen tiltalt for grovt skadeverk.

Etter at han skal ha drept samboeren skal han også ha dratt fra stedet på en motorsykkel. Han er tiltalt for å ha ført denne mens han hadde 2,2 i promille.

Det er satt av fem dager til saken som starter opp i Haugaland tingrett den 19. august i år.

LES OGSÅ: – Drepte hunden sin fordi den snakket med politiet

Har innrømmet

Relativt kort etter at drapet fant sted skal 50-åringen ha innrømmet å ha drept samboeren.

– Han ga i starten av avhøret i dag uttrykk for at han ville endre forklaring, og har forklart at han står bak drapshandlingen mot sin samboer. Siktede har tidligere forklart at han handlet i nødverge og at hendelsen var et uhell, men

dette har han nå gått bort ifra, sa påtaleansvarlig Marte Engesli Lysaker i en pressemelding i januar i år.

Ifølge 50-åringen skal det vært en krangel mellom ham og avdøde forut for handlingen, og han har gitt en forholdsvis detaljert redegjørelse om hendelsesforløpet.

LES OGSÅ: – Drepte mann med gasbind

I samme pressemelding skrev politiet at det var 49 år gamle Anne Kari Bjelland som ble drept og at navnet frigis i samråd med de pårørende.

Statsadvokat Åmlid har tatt forbehold om å legge ned påstand om fradømmelse av retten til forsikringssum i forbindelse med brannen.

Eventuelle krav om oppreisning og erstatning vil bli framsatt av de etterlattes bistandsadvokat.

Advokat Erik Lea er oppnevnt som 50-åringens forsvarer.

LES OGSÅ: Slo kjæreste med pisk da hun slo opp