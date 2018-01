Roganytt

En 43 år gammel mann fra Rogaland er dømt for forsøk på i ord eller handling å ha utvist seksuell krenkende eller annen uanstendig atferd i nærvær eller overfor barn under 16 år.

Den 27. februar i fjor logget han seg inn på et datingnettsted, med 18 års aldersgrense, der han hadde brukerkonto for å se om det var noen aktive brukere der.

Ifølge 43-åringen skjedde dette etter at han hadde kranglet med kona.

Han fant en jente som han innledet en dialog med, og profilbildet antydet ifølge 43-åringen at hun var tidlig i 20-årene, og det framgikk av profilen hennes at hun var 18 år og gikk på videregående skole.

Tidlig i chat-dialogen opplyste jenten at hun var 13 år gammel.

LES OGSÅ: Sendte nakenbilder av seg til stedatter

Fiktiv profil

Det 43-åringen ikke visste var at profilen var fiktiv og opprettet av Barnas Trygghet, en organisasjon som jobber for å avdekke/hindre seksuelle overgrep mot barn, særlig «grooming» som går på at voksne avtaler kontakt med barn for å begå seksuelle overgrep.

Barnas Trygghet har en rekke brukerprofiler på dette nettstedet der de svarer på henvendelser de mottar.

I samtalen mellom 43-åringen og den fiktive brukeren, der de etter hvert gikk over på en mobilapp, sendte blant annet 43-åringen nakenbilder av seg selv.

Han beskrev også seksuell omgang med sine egne døtre, at han hadde lært dem opp seksuelt og hva han gjorde med dem.

LES OGSÅ: – Voldtok jente (7) og truet henne til taushet

Ville stanse overgrep

På spørsmål fra den fiktive brukeren om han ville lære opp henne også svarte 43-åringen at det kunne han dersom hun ville det. Det var flere på vakt i Barnas Trygghet og de forsøkte på bakgrunn av det svært alvorlige innholdet i chatten å identifisere 43-åringen i stedet for å avtale et møte som er vanlig framgangsmåte når slike henvendelser kommer.

Grunnen til det var å få stanset overgrep mot døtrene. Med bakgrunn i et ansiktsbilde fra 43-åringen klarte de å identifisere ham og varslet politiet.

Politiet rykket ut og pågrep ham i boligen sin.

Det viste seg imidlertid at 43-åringen ikke har barn og han har forklart at det han skrevet i chatten var basert på fantasier han hadde.

43-åringen har erkjent de faktiske forhold – skjønt det springende punkt i saken er om 43-åringen forsto at han ikke chattet med en 13 år gammel jente.

Ifølge 43-åringen tenkte han at profilen ikke var ekte og at det kanskje var en voksen mann som sto bak denne, og at vedkommende fikk «tenning» av slike samtaler.

LES OGSÅ: – Skjenket jente (14) full og voldtok henne

Domfelt tidligere

Retten kom til at det ikke var tilfelle og at det av chatloggen kommer fram at 43-åringen trodde at han snakket med en 13 år gammel jente. I forbindelse med straffeutmålingen la retten vekt på at 43-åringen to ganger tidligere er domfelt for seksuell omgang med barn under 16 år, senest i 2013 da han i Stavanger tingrett ble dømt til ett års fengsel for overgrep mot to jenter.

Samtidig la retten vekt på at 43-åringen umiddelbart oppga passord til PC og mobiltelefon og erkjente forholdet umiddelbart.

Retten kom også til at det var et forsøk og ikke en fullbyrdet forbrytelse mot barn under 16 år, da den fiktive personen han chattet med den aktuelle natten var en voksen mann – og at dette skal gi en mildere straff.

Dermed ble straffen 45 dager ubetinget fengsel og han må også betale 3500 kroner i saksomkostninger.

LES OGSÅ: Mor lurte datterens overgriper