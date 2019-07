Burgersted gikk konkurs

Det var Burger House Rogaland AS som tidligere i sommer var og meldte oppbud i Jæren tingrett.

Burger House Rogaland AS har holdt til i Meierigata på Bryne og opplyste i retten å ha en gjeld på 1.208.560 kroner.

Det ble også opplyst at selskapets aktiva hadde en anslått verdi på 301.910 kroner og at selskapet har hatt ti ansatte.

Burger House Rogaland AS omsatte i 2018 for 1,4 millioner kroner og fikk samme år et negativt resultat før skatt på 652.000 kroner.

Retten kom til at betalingsvanskene ikke var av forbigående art og at vilkårene for å ta oppbudsbegjæringen til følge var til stede.

Advokat Harald Øglænd er oppnevnt som bostyrer. Skiftesamling vil bli avholdt den 22. august i år.

