Dagligvarebutikk slått konkurs

Det var Skatt Vest og Skatteoppkreveren i Sandnes kommune som begjærte at Sandnes Dagligvarer AS ble slått konkurs.

Bakgrunnen for det var et krav på 272.418 kroner i skyldig skatt og moms.

Sandnes Dagligvarer AS har holdt til i Gjesdalveien i Sandnes og omsatte i 2017 for litt over 24 millioner kroner.

Butikken fikk samme et resultat før skatt på 550.000 kroner.

Innehaveren av butikken opplyste i retten at han ikke var i stand til å betale gjelden nå og at han har kunder som skylder flere hundre tusen kroner til sammen.

Det ble også opplyst at kravene er forsøkt inndrevet, uten at dette har lyktes. Flere av kundene har også gått konkurs, forklarte innehaveren.

Utover gjelden til det offentlige har butikken også annen gjeld slik at den samlede gjelden er på omkring én million kroner.

Jæren tingrett la til grunn at saksøkerne har et forfalt krav mot skyldneren som det ikke er stilt betryggende sikkerhet for.

Det ble også vist til at det er avholdt utleggsforretning mot skyldneren det ikke ble oppnådd tilstrekkelig dekning.

Dermed kom retten til at firmaet var insolvent og at vilkårene for å ta konkursbegjæringen til følge var til stede.

Advokat Hege Merete Oftedal er oppnevnt som bostyrer.

Skiftesamling vil bli avholdt den 24. juli.

