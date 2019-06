Bakeri slått konkurs

Det var en arbeidstaker som begjærte at firmaet Gourmet Bakeri AS ble slått konkurs.

Bakgrunnen for det var et krav på 32.010 kroner i skyldig lønn.

Gourmet Bakeri AS har holdt til på Klepp Stasjon og har drevet med produksjon av brød og ferske konditorvarer.

Ingen fra Gourmet Bakeri AS møtte til rettsmøtet i Jæren tingrett og det forelå ingen opplysninger om gyldig forfall.

Retten kom også til at det ikke var holdepunkter for at saksøkerens framstilling var uriktig og la denne til grunn.

Jæren tingrett kom også til at det ikke var holdepunkter for at Gourmet Bakeri AS kunne gjøre opp gjelden med egne inntekter eller eiendeler – eller at betalingsproblemene er midlertidige.

Dermed ble det lagt til grunn at selskapet er insolvent og at vilkårene for å ta konkursbegjæringen til følge var til stede.

Advokat Harald Øglænd er oppnevnt som bostyrer.

Skiftesamling vil bli avholdt den 15. august i år.

