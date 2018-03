Rogalandsavis

– Det er ingen tvil om at kampen mot EUs energiunion er årsaken til at vi har fått så mange nye medlemmer. I januar og februar er det vanligvis ikke mange nye medlemmer som kommer av seg selv. Rundt 25 ville ha vært normalt. Responsen er også veldig tydelig blant dem som melder seg inn, at de gjør det på grunn av EUs energiunion, sier Kathrine Kleveland, leder i Nei til EU.

Behandles 22. mars

Så spesiell er den sterke medlemsveksten at Nei til EU feiret med kake på kontoret i går. Nå håper Kleveland at det blir ny grunn til å finne fram kakespaden 22. mars. Da skal Stortinget behandle spørsmålet om Norge skal bli del av EUs energiunion.

Kleveland mener det er svært gode grunner til at de folkevalgte skal lytte til de mange og økende protestene mot en tilslutning til EUs energiunion og energibyrået ACER, fra både deler av fagbevegelsen, ulike andre organisasjoner og folk flest. Hun kan i den anledning også vise til cirka 7.000 flere følgere på Facebook, og til 415.000 visninger av en fire minutter lang film som Nei til EU har laget mot en tilslutning til EUs energiunion.

– Nasjonal suverenitet

– Folket sier nei til å avgi nasjonal suverenitet til EU ved at vi knytter oss til EUs energiunion. Det er uhørt at vi skal avgi suverenitet til noe vi ikke er medlem av, sier Kleveland.

– Så du tror ikke at dere har fått mange nye medlemmer på grunn av frykten for dyrere strøm?

– Hovedargumentet vårt for å være imot en tilslutning til EUs energiunion, er suverenitetsavståelsen. For industrien vil det selvsagt være en fordel med lave strømpriser. Målet for EU er å fjerne praktiske problemer i energimarkedet samt å få like strømpriser i Europa, svarer Kleveland.

Hvordan en slik utjevning vil kunne påvirke strømprisene i Norge, er det stor uenighet om. I januar sa både NHO og Europabevegelsen til Dagsavisen at strømprisene ikke ville øke, mens Kleveland i samme artikkel uttalte at «strømprisen vil dobles».

Når Nei til EU nå kjører tungt på argumentet om suverenitetsavståelse, har det å gjøre med hvor stort flertall på Stortinget som er nødvendig i slike saker.

– Tre fjerdedels flertall

– Det å avgi suverenitet krever tre fjerdedels flertall i henhold til grunnlovens paragraf 115, forklarer Kleveland.

Regjeringen på sin side mener en tilknytning til EUs energiunion er lite inngripende og at det derfor holder med vanlig flertall.

– Vi har fått signaler om at det vil komme forslag om tre fjerdedels flertall under behandlingen av saken i Stortinget, forteller Kleveland.

Hvordan dette blir mottatt av representantene er uklart.

– Vi er usikre på hva både Ap og Frp vil stemme og om partipisken vil bli brukt eller ikke. Men vi vet det er stor motstand på grunnplanet i Ap, og også AUF har gått imot, påpeker Kleveland.