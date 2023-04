Dette vil Oilers forbedre etter finaletapet

For første gang siden semifinale seks mot Sparta i 2022 ble det tap i en sluttspillkamp for Oilers da Storhamar gjestet DNB Arena til første finalekamp. Det var også den første sluttspillkampen uten Oilers-scoring siden 2018-19-sesongen, også da mot nettopp Storhamar.

Oilers framsto som tannløse i mandagens finale, og evnet ikke å skape farlige målsjanser. Oppspill ble stoppet av et langt mer fysisk Storhamar.

De tingene ble tatt tak i dagen derpå i DNB Arena. Spillerne entret isen for å gjøre seg klar til å ta fatt på oppgaven som venter i CC Amfi onsdag.

Kontrastene er store til forrige sesongs finaleserie som Oilers vant 4–0 i kamper. Oilers’ Rob Bordson mener det er et godt lag de møter.

– De er bra, men det var de i fjor også selv om det kun ble fire kamper. Det er de to beste lagene fra seriespillet som møtes, så da blir det gode kamper, sier Bordson til RA.

Det skjer inne foran mål, og der er det like tett selv om det er mer is rundt. — Todd Bjorkstrand

Vil se Oilers smartere

– Hva blir viktig å endre på til kamp to?

– Nå skal vi til deres hall, og de kommer til å ha supporterne i ryggen. Det blir også større is, noe som kan hjelpe oss til mer rom, sier Bordson – og legger til:

– Vi må tilbake til å spille slik vi skal.

Oilers-trener Todd Bjorkstrand er tydelig på hva som kreves for at laget hans skal løfte seg til kampen i CC Amfi. Det kan på mange måter bli en definerende kamp for finalene, ettersom veien tilbake fra et eventuelt 0–2 i kamper er lang og brutal for et lag som må vinne fire av inntil sju kamper.

– Vi må være smartere på når vi kan gå og ikke. Jeg sitter igjen med et inntrykk av at vi jaktet litt for mye, og slik kan det bli i en finale, sier Bjorkstrand.

Oilers-trener Todd Bjorkstrand vil se laget ta enda smartere valg mot Storhamar i CC Amfi. (Carina Johansen/NTB)

Han sikter til avregningene på når Oilers skal gå høyt med forechecking (høyt press, journ. anm.) og stille opp i styrespill (lage en felle, journ. anm.). Før den første finalen brukte Storhamar ifølge Hamar Arbeiderblad tid på å forberede seg til Oilers’ styrespill.

I andre enden av isen er Oilers nødt å få minimum én scoring for å vinne. Der mener treneren det blir viktig å få gang på det som gir sjanser.

– Vi må skape spill slik vi kan få noe offensivt, sier Bjorkstrand.

Dette er forechecking og styrespill Oilers' sportsdirektør Pål Haukali Higson og RAs Kristoffer Knutsen forklarer forechecking og styrespill.

Fra NHL til olympisk

Han mener de prøvde i kamp én, men fikk det ikke til.

– Vil det bli enklere på stor is?

– Jeg har ikke tenkt på det. På Hamar er det mer is, men målene kommer ikke fra utsiden. Det skjer inne foran mål, og der er det like tett selv om det er mer is rundt, sier treneren.

Isflaten i CC Amfi er 240 kvadratmeter større enn i DNB Arena. Den gamle OL-hallen er bygget på olympisk størrelse, som er den internasjonale standarden. I Oilers’ hall, og de fleste nye ishaller i Norge, er det NHL-størrelse på isen. Nordamerikanerne har smalere isflate, som igjen fører til mer spill i lengderetning.

Greg Mauldin var tilbake for Oilers mandag etter å ha vært ute med skade siden siste semifinale mot Sparta. Alle spillerne unntatt Markus Søberg er dermed klare til å spille kampen på Hamar.

Alle 20 utespillerne som var med i mandagens kamp fikk spilletid, og Sander Hurrød ble benyttet som både back og løper gjennom kampen. Det er derfor vanskelig å si om Oilers kommer til å spille med seks, sju eller åtte backer mot Storhamar til andre finalekamp.

Den spilles uansett i CC Amfi onsdag klokken 19.00, og kan følges direkte hos RA.

NM-FINALENE 2023

Mandag 3. april Oilers-Storhamar 0–3

Onsdag 5. april Storhamar-Oilers

Lørdag 8. april Oilers-Storhamar

Tirsdag 11. april Storhamar-Oilers

Torsdag 13. april Oilers-Storhamar*

Lørdag 15. april Storhamar-Oilers*

Mandag 17. april Oilers-Storhamar*

* – Det spilles best av sju kamper. Kamp fem, seks og sju spilles dersom det er nødvendig.

