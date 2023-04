Oilers ble for små: – Fortjent tap

– Fortjent tap. Vi kom ikke opp der vi skal være. Møter et bedre lag, og Storhamar er bedre enn oss i dag. Vi må samle oss i bunn, sier Tommy Kristiansen til RA.

19 skudd på mål og seks utvisninger var langt fra godt nok til å slå Storhamar for Oilers. Petter Thoresens menn tok føringen fra første dropp, og hadde en annullert scoring allerede etter 24 sekunder.

– Det handler om at vi må ville mer. Jeg synes vi så litt små ut, sier Kristiansen

Mot slutten av første periode sendte Patrick Thoresen gjestene i ledelsen. I begynnelsen av midtperioden kom Peter Quenneville med kampens andre scoring. Begge målene kom mens Oilers hadde en spiller i utvisningsboksen.

Jeg er ikke bekymret. Absolutt ikke. Jeg har full tro på at vi skal vinne dette. — Tommy Kristiansen

[ Slik var kampen ]

Oilers skapte lite

Disiplinen er noe av det Oilers-trener Todd Bjorkstrand peker på etter kampen.

– Det er én kamp vi har tapt, og nå må vi komme oss videre. Storhamar er et godt fysisk lag, så vi må spille annerledes. Vi kan ikke ta så mange utvisninger mot dem. Da blir det vanskelig, sier Bjorkstrand.

Hva er icing og offside? Hva er icing og offside? Med Oilers' sportsdirektør Pål Haukali Higson og RAs Kristoffer Knutsen.

Storhamars siste scoring kom i åpent bur da treneren hadde fått keeper Henrik Holm til benken for å sette innpå en ekstra utespiller i jakten på redusering. Nettopp det ble vanskelig for Oilers.

– Vi var ikke kapable til å skape store målsjanser. I overtall fikk vi det heller ikke til, sier Bjorkstrand.

Storhamar var det eneste laget som scoret i DNB Arena mandag. (Carina Johansen/NTB)

Oilers-kaptein Dennis Sveum spiller sitt siste sluttspill, og har vært med på å tape kamp én i finale på hjemmeis tidligere. Det skjedde siste sesongen i Siddishallen (2011–12) da Lørenskog var motstander.

Han mener å ha forklaringen på hvorfor kampen utspilte seg som den gjorde, med nærmest et tannløst Oilers-lag.

– Vi hadde ikke nok energi, og spilte ganske flatt. Det virket som vi ventet på at andre skulle gjøre det, og sånn kan vi ikke spille. Samtidig spilte Storhamar kynisk, sier Sveum, og legger til:

– Vi spilte ikke en god kamp.

[ Thoresen drømmer om å stoppe Oilers: - Enda mer triggende ]

[ Kommentar: Todds siste dans ]

Tror fortsatt på Oilers-gull

I Oilers-leiren er det ikke bekymring selv om det ble tap i den første finalen. Det handler om å vinne fire kamper først, og Sveum vil ikke med på at det betyr noe at de tapte hjemmefordelen de startet med som seriemester i Fjordkraft-ligaen.

– Har ikke noe å si. Vi må bare vinne fire kamper. Det har ikke noe å si om vi vinner de fire første, eller de fire siste. Det betyr ingenting. Vi skal ha de fire, sier Sveum.

Heller ikke veteranen Kristiansen lar seg stresse av at de ligger under 1–0 i best av sju-serien.

– Jeg er ikke bekymret. Absolutt ikke. Jeg har full tro på at vi skal vinne dette, sier Kristiansen.

Han tror erfaringen som ligger i laget har stor betydning for finaleserien videre. 18 av de 22 spillerne som var med i mandagens kamp vant gull med Oilers forrige sesong.

– Vi har vært med på dette før. Jeg har stor tro på at vi skal slå tilbake onsdag, sier Kristiansen.

Neste kamp spilles onsdag klokken 19.00 i CC Amfi på Hamar. Der får Oilers’ mulighet å revansjere seg.

[ Ønsket med videre - kan forsvinne fra Oilers etter finalene ]

[ Dette er de største jentetalentene i ishockey ]

---

KAMPFAKTA

NM-finale, ishockey.

Stavanger Oilers – Storhamar 0–3 (0-1, 0-1, 0-1)

DNB Arena, 3983 tilskuere.

Mål: 0–1 (18.35) Patrick Thoresen (Peter Quenneville, Andreas Hjelm), 0–2 (24.56) Quenneville (Eskild Bakke Olsen, Thoresen), 0–3 (59.58) Samuel Solem.

Utvisninger: Oilers 6 x 2 min., Storhamar 2 x 2 min.

Skudd: 19–22.

---