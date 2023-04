Dette er de største jentetalentene i ishockey

Stavanger Hockey, som senere ble Oilers, har vært i norgestoppen for jenter i en årrekke. Det henger både sammen med gode årganger, og ikke minst et godt rekrutteringsarbeid.

Til helgen spiller Oilers-kvinnene for NM-gull i «final four»-turneringen, og i den forbindelse er talentene på listen i aksjon. Grunnen er enkel og grei: Elitespillerne på kvinnesiden er mye yngre enn på herresiden.

Kvinnelaget til Oilers har en gjennomsnittsalder på 18 år. Ser man på herrelaget er det litt over 28. Aldersspriket mellom kjønnene kan forklares med at jentene ikke har en inntektsmulighet som spillere i Norge. Det gjør at de derfor må prioritere studier og jobb, framfor å satse videre på idretten her hjemme.

Det finnes gode eksempler på Stavanger-jenter som har valgt å kombinere skole og ishockey. Landslagsmålvakt Ena Nystrøm kombinerer studier med spill for Mercyhurst University i USA, mens Emma Bergesen Aarthun og hennes Mount Royal Cougars vant den canadiske universitetsligaen i år. Hun er også kåret til ligaens beste back og er en del av allstar-laget deres.

De største talentene blant jentene født mellom 2003 og 2006 er derfor å regne som etablerte på A-laget til Oilers. For å være en del av kåringen må man ha en tilknytning til Stavanger, enten gjennom å være fra byen eller å spille for et lag i byen.

Kåringen er gjort basert på egne observasjoner og samtaler med ressurspersoner i miljøet rundt spillerne.

Her er de fem på listen:

Evie Haynes (2006)

Løperen har gjort et kjempesprang, og utgjør virkelig en offensiv trussel i Bambusa-ligaen. Fra en grei produksjon har Haynes utviklet seg til å være blant de mer dominante spillerne i ligaen. Får fram gode ferdigheter hos lagvenninnene.

Malene Tjomsland (2006)

Sørlending som kom til Stavanger for å begynne på videregående og satse på ishockey. Spilte 1. divisjon forrige sesong, og løperen har klart overgangen til Bambusa-ligaen på en bemerkelsesverdig måte.

Malin Årdal (2003)

Jærens innslag på listen. Backen har et særdeles høyt ferdighetsnivå, og er en spiller som kan stoles på i alle faser av spillet. Har allerede fått VM-debuten og har en spennende framtid.

Nora Hundsnes Pollestad (2004)

Kanskje en av backene med best tekniske ferdigheter. Har tatt Bambusa-ligaen bra, og nå kommer gulroten: Hun skal spilles college i USA for Castleton University.

Silje Gundersen (2004)

Jokeren, og kanskje det aller største talentet på jentesiden i hele Norge. Kommer opprinnelig fra Kristiansand, og har alt som skal til for å bli en dominerende spiller på A-landslaget de kommende årene. Frekkheten til å gjøre akkurat det hun vil for å score mål er noe ikke alle kan få til, men løperen har alle de faktorene som må til for å bli en toppspiller. De elleville prestasjonene hennes har ført til utrolige 72 målpoeng på 25 seriekamper i Bambusa-ligaen. I tillegg har hun blitt flinkere på å gjøre lagvenninnene bedre denne sesongen. Hun gjør som hun vil, og kan ta spillet der hun ønsker. Kanskje spiller hun A-VM for Norge en dag som landslagets viktigste spiller?

