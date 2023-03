Forbundet har bestemt seg – slik blir importkvoten i ishockeyen

Norges Ishockeyforbunds styre besluttet mandag at importkvoten neste sesong forblir på seks spillere. Det gjør at samtlige klubber i prestasjonsdelen av norsk ishockey kan benytte seks importspillere til hver kamp. Det får RA bekreftet.

– Vi har besluttet å videreføre med seks importer, sier ishockeypresident Tage Pettersen til RA.

På forhånd var klubbene samstemte om å beholde kvoten på seks spillere, mens sportssjef i Norges Ishockeyforbund Petter Salsten valgte å innstille på å gå ned til fem.

I 2018 ble det planlagt en nedtrapping til fem importspillere per lag for å slippe til norske spillere, men med en evaluering før steget fra seks til fem ble tatt. Da det ble bestemt var det tillatt med sju importer.

Sportslig kvalitet

Koronapandemien har forsinket evalueringen, som nå er gjort.

– Tilbakemeldingen vi fikk gjennom høringsrunden var relativt unison, sier ishockeypresidenten.

Klubbene har uttrykt bekymring for det sportslige produktet ved en reduksjon. Samtlige klubber i Fjordkraft-ligaen har sagt nei, og RA kjenner til at klubber i 1. divisjon har vært negative til en reduksjon. Argumentet har gått på både ligakvalitet og en forverring av spillermarkedet med behov for enda flere norske spillere på de ulike nivåene.

Det har også vært en prosess gjennom Elitehockey, som er samarbeidsorganet mellom klubbene og forbundet. Det er de som styrer Fjordkraft-ligaen, og etter det RA kjenner til har sterke krefter vært involvert i saken – som er blitt prinsipiell for hvordan ligaen skal styres.

Prosessen avsluttet

Styreleder i Elitehockey, og daglig leder i Sparta, Henning Svendsen var tydelig til RA forrige uke på at Elitehockeys utsagn som bør styre.

Diskusjonen om importkvoten har vært jevnlig oppe, spesielt etter arbeidet startet i 2018. Det kan bli en tid til neste gang den kommer opp.

– Det skulle evalueres etter reduksjonen til seks. Nå er evalueringen gjennomført og vedtaket er fattet, sier Pettersen – og legger til:

– Prosessen er avsluttet.

Riktignok kan det fremmes forslag i forbindelse med reglementsbehandlingene til forbundet.

