Thoresen drømmer om å stoppe Oilers: – Enda mer triggende

Storhamar-treneren har sju sesonger bak seg som trener i Oilers, og når finalene starter mandag er vennskapene lagt til sides for et par uker. Thoresen ledet Oilers til å vinne byttå for første gang i 2010, og med unntak av finalene mot Sparta i 2011 endte han med gull i alle sesongene med Oilers fram til han ble landslagstrener i 2016.

Vinnerinstinktet til suksesstreneren er fortsatt der det pleier å være.

– Det er bare en ting som gjelder. Nå er jeg ute etter å slå dem. Forholdet er bra, men vi er konkurrenter. Jeg har alltid syntes det var stas å slå de jeg har vært hos før. Spesielt mot en ledende klubb vil jeg vinne med Storhamar, sier Thoresen til RA – og legger til

– Det er enda mer triggende.

Jeg har veldig gode minner samen med ham, og han er en god trener. — Dan Kissel

De tok seg videre til finalen da de sendte Vålerenga på sommerferie med 4–2 i kamper. Kampene har kostet krefter, men Thoresen mener kamp seks i Jordal Amfi viste at laget hans var bedre og mer forberedt.

– Hvis du så kampen så du hvem som var piggest. Vi har tatt med oss viktig erfaring, sier Thoresen.

– Vi er mer eller mindre skadefrie og klare for match. Da vi slo dem i kamp seks fikk vi én hviledag, og det var godt å avgjøre før den sjuende. Det hadde blitt tett og mye jag med sju kamper, sier han videre.

Petter Thoresen trente Dan Kissel (med gullhjelm foran) i fire sesonger. Han framheves som en av spillerne Storhamar ser litt opp for. (Olsen, Geir/NTB)

Vokst gjennom sesongen

– Etter første kamp i DNB Arena mot Oilers sa du at de var kommet litt lengre. Etter det har dere jobbet dere mot toppen, og endte med sølv i Fjordkraft-ligaen. Nå er dere i finalen. Hvor tror du dere står mot Oilers nå?

– Nå tror jeg vi står bra mot dem, men det er et selvfølgelig et vanskelig lag å møte. De er veldig organiserte og strukturerte i det de foretar seg. Vi er mye nærmere nå enn første gang vi møtte dem, sier Thoresen.

– Hva må dere gjøre for å slå Oilers?

– Vi må spille en tett og fin hockey. Respektere deres gode kvaliteter.

Hvis du så kampen så du hvem som var piggest. — Petter Thoresen

I Fjordkraft-ligaen vant Oilers fire av fem kamper mot Storhamar. Den eneste innbyrdes Thoresens menn tok var i CC Amfi i begynnelsen av februar.

Underveis i sesongen har det også vært endringer i hvordan laget til Storhamar har sett ut. De tidligere NHL-spillerne Jakub Kindl og David Booth ble hentet inn, og Lillehammer-spillerne Trym Gran og Sverre Rønningen ble hentet til naborivalen da laget fra OL-byen havnet i økonomisk krise. Ut av klubben har backen Miles Gendron og keeperen Viktor Kokman forlatt laget på Hamar vest.

Tidligere KHL-spiller Jacob Berglund returnerte til Storhamar før sesongen, mens de allerede har en solid stamme ledet av kaptein Patrick Thoresen.

Ikke tapt siden 2011

Nå får Thoresen junior mulighet å vinne sitt første NM-gull på isen, og da gjøre det sammen med trenerpappaen.

– Du har ikke tapt en finaleserie siden 2011. Kan det skje igjen nå?

– Ja, men det kan også skje at jeg vinner igjen nå, sier Petter Thoresen.

Det er naturligvis også noen spillere Storhamar må følge ekstra godt med på.

– (Dan) Kissel må vi alltid være obs på, men det er laget Oilers som imponerer – ikke enkeltspillere. Backen (Martin Lefebvre) er dritgod, men det er hvordan de ser ut som er imponerende. Hvordan de utfører idretten sin, rett og slett. Det er derfor de har vært best i mange år, sier Thoresen.

Kissel selv ser fram til å møte mannen han spilte under i fire sesonger. De sesongene ga amerikaneren de fire første NM-gullene. Etter mange dager med trening uten å vite hvem de møter gleder han seg til å møte gamlesjefen i NM-finalene.

Dan Kissel avgjorde semifinalene for Oilers og ser fram til å møte gamletreneren i finalene. (Christoffer Andersen/NTB)

Reprise fra 2022

Både Oilers og Storhamar gikk videre fra kvartfinalene med fire kamper hver. I semifinalene klarte Oilers seg med kun fire kamper mot Sparta, i en sluttspillserie som Dan Kissel avgjorde med litt over ett minutt igjen av den fjerde kampen.

Det har gitt Oilers god tid til å forberede seg til NM-finalene, hvor det sannsynligvis ikke blir like enkelt. Forrige sesong endte det med at Oilers tok gull etter kun fire kamper mot nettopp Storhamar – som da var ledet av den nå Oilers-aktuelle trenerkandidaten Anders Gjøse.

– Finalene blir tøffe. Vi kan aldri forvente å vinne 4-0, spesielt ikke i en finaleserie. Nå begynner vi å bli godt forberedt på det som kommer de neste ukene, sier Kissel.

Første finalekamp spilles mandag i DNB Arena, så settes kursen mot Hamar for kamp to onsdag. Påskeaften spilles kamp tre i Stavanger.

---

FAKTA

Navn: Petter Thoresen

Født: 25. juli 1961 (61 år)

Sted: Oslo

Stilling: Storhamar-trener

Har trent Storhamar, Vålerenga og Stavanger Oilers på klubbnivå, i tillegg til Norge U20 og det norske A-landslaget.

Vant byttå seks ganger med Oilers.

Har vunnet Continental Cup med Oilers.

Ledet Oilers i CHL-debuten.

---