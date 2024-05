Kåret til verdens verste igjen

Dagsavisen har spurt selskapene om de også er blant Norges største plastforurensere. I stedet for å svare på det, viser selskapene til hva gjør for å redusere bruken av i all hovedsak ny plast.

– Vår strategi, «World Without Waste», definerer klare mål for både innsamling, gjenvinning og bruken av resirkulert materiale i vår emballasje. Et slikt mål er at vi vil samle inn og resirkulere én boks eller flaske for hver vi selger, innen 2030, opplyser Inger Marie Ingdahl, kommunikasjonsdirektør i Coca-Cola Norge.

Sjekket plast i 41 land

Det er Break Free From Plastic-bevegelsen – som omfatter flere enn 13.000 organisasjoner og enkeltindivider, som står bak kåringen av verdens verste plastforurensere.

I fjor samlet frivillige i 41 land inn godt over en halv million biter med plastavfall, i forbindelse med denne kåringen. Deretter ble det sjekket hvor denne plasten kom fra. Analysen dokumenterte nærmere 7.000 merkevarer fra over 3.800 morselskaper.

Mest plast kom fra drikkevareprodusenten The Coca-Cola Company. I tillegg til Coca-Cola er også Fanta, Sprite, Urge og Bonaqua blant merkevarene til selskapet.

Nestlé – «verdens største mat- og drikkevarefirma», havnet på andreplass. Nescafé og sjokoladen After Eight er blant deres mer kjente merkevarer, men selskapet produserer også blant annet barnemat, hunde- og kattemat og frokostblandinger.

På tredjeplass finner vi Unilever – en av verdens største produsenter av dagligvarer, blant annet matvarer, vaskemidler og hygieneartikler. Knorr, Lipton, Pepsodent, Omo og Axe er blant deres merkevarer.

På fjerdeplass havnet denne gang Coca-Colas arge konkurrent PepsiCo. I tillegg til Pepsi er 7 Up, Gatorade og Mountain Dew blant deres merkevarer.

En ny studie – som Tidsskriftet Science og den britiske avisa The Guardian nylig skrev om, konkluderer med at færre enn 60 multinasjonale selskaper er ansvarlig for mer enn halvparten av verdens plastforurensning.

Det går med store mengder plast til brusflaskene som selges i Norge. Ringnes har satt seg som mål å redusere bruken av ny plast med 1.000 tonn. (Frederik Ringnes/NTB)

575 millioner poser

I fire av de fem tidligere kåringene som Break Free From Plastic har gjennomført, har Coca-Cola, PepsiCo og Nestlé inntatt de tre øverste plassene, med unntak av i 2021, da Unilever – som i fjor, snek seg inn på tredjeplassen foran Nestlé.

Til sammen har frivillige verden rundt samlet inn nærmere 2,7 millioner plastbiter som er blitt analysert i de så langt seks kåringene.

Break Free From Plastics visjon er en framtid uten plastforurensning, og bevegelsen arbeider blant annet for begrensninger i bruken av engangsplast. Naturvernforbundet – som er del av Break Free From Plastic, tok nylig til orde for et forbud mot plastposer i en sak i Dagsavisen.

– Flere land har vist at forbud mot engangsplast – spesielt plastposer, er praktisk gjennomførbart, uttalte Sofie Van Canegem, fagrådgiver i Naturvernforbundet, i denne saken.

I fjor brukte nordmenn til sammen mer enn 575 millioner plastposer, ifølge Handelens Miljøfond.

En god del av posene som kjøpes, havner i naturen, viser resultater fra Hold Norge Rents ryddeaksjoner. I 2022 ble det funnet handleposer i 40 prosent av ryddeaksjonene hvor de enkelte funnene ble registrert. Det ble også funnet 5.803 plastflasker.

– Vi vil samle inn og resirkulere én boks eller flaske for hver vi selger innen 2030, opplyser Inger Marie Ingdahl, kommunikasjonsdirektør i Coca-Cola Norge. (Ken Ingwersen)

– 100 prosent resirkulert

Plast er heller ikke noe ukjent materiale for Coca-Cola Norge, men nå er det ikke lenger snakk om jomfruelig plast – altså ny plast, i brusflaskene til selskapet.

– Som del av vår strategi har også Coca-Cola i Norge laget alle våre flasker av 100 prosent resirkulert plast – med unntak av kork og etikett, siden 2021. Det har ført til en kraftig reduksjon i bruken av ny, fossil plast, opplyser Inger Marie Ingdahl, kommunikasjonsdirektør i Coca-Cola Norge.

Globalt er målet til The Coca-Cola Company å gjøre 100 prosent av emballasjen resirkulerbar innen 2025, skriver The Guardian.

– Vi bryr oss om virkningen av hver drikk vi selger og er forpliktet til å utvikle virksomheten vår på riktig måte, uttaler morselskapet til avisa.

– Her i landet pantes i tillegg over 90 prosent av alle flaskene som selges, fortsetter Inger Marie Ingdahl.

– Det norske pantesystemet som driftes av Infinitum, er i dag modell for andre markeder der vi jobber for å få etablert lignende løsninger.

Også Johanna Ellefsen Rostad, kommunikasjonsdirektør i Ringnes, nevner den norske panteordningen, når hun responderer på Dagsavisens spørsmål.

Her til lands er det Ringnes som svarer for PepsiCo. Forklaringen på det er at Ringnes eies av Carlsberg Group, og gjennom Carlsbergs internasjonale bryggerinettverk får Ringnes tilgang til noen av verdens mest kjente merkevarer innen drikke – som Pepsi.

– Er dere blant Norges største plastforurensere?

– I Norge er vi verdensledende på pant, takket være en felles innsats fra det norske folk i kombinasjon med et svært effektivt system for innsamling og gjenvinning av plastflasker til drikkevarer, svarer Rostad.

– I 2022 kunne vi skilte med en pantegrad på 92 prosent og en total innsamlingsgrad på 97,6 prosent. Alt som pantes blir resirkulert.

– Velegnet materiale

– Hvorfor bruker dere plast i emballasjen til produktene deres?

– Plast er et meget velegnet materiale for oppbevaring av mat og drikke, svarer Rostad.

– Det er lett å frakte og håndtere. Plastflasken er også bedre enn sitt rykte i et klimaperspektiv. Drikkeflasker med 80 prosent resirkulert plast har et lavere klimaavtrykk enn aluminiumsboksen og glassflasken – dette gjelder både for engangs- og gjenbruksflasker.

– Plasten som benyttes i drikkeflasker er også svært egnet for resirkulering. Det gjør at plasten som resirkuleres er av god kvalitet, har høy verdi og er godkjent til gjenbruk som mat- og drikkevareemballasje.

– Har dere noen planer om å redusere bruken av plast i Norge?

– Gjennom vårt Plastløfte har Ringnes satt seg som mål å redusere bruken av ny engangsplast med 1.000 tonn. Per desember 2023 har vi fjernet 566 tonn plast, svarer Rostad.

Også Nestlé Norge er opptatt av å redusere bruken av ny plast.

– Når det gjelder bruk av plast er vårt fokus på å redusere unødvendig plast og ikke minst redusere bruken av ny plast – såkalt jomfruelig plast. I løpet av de siste fem årene har vi redusert bruken av ny jomfruelig plast med 14,9 prosent, opplyser Celin Huseby, kommunikasjonssjef i Nestlé Norge.

– Et alvorlig problem

– Er dere blant Norges største plastforurensere?

– Plastforurensning er et alvorlig problem, og vi jobber hardt for å bidra til å løse det, svarer Huseby.

– Vår visjon er at ingen Nestlé-emballasje – inkludert plast, skal ende opp på søppelfyllinger eller forsvinne i hav og vassdrag.

– Nestlé har et mål om at innen 2025 skal 95 prosent av all Nestlés plastemballasje være designet for resirkulering, med sikte på å oppnå 100 prosent resirkulerbar eller gjenbrukbar emballasje på lang sikt. Her er vi godt på vei, ved utgangen av 2023 var andelen på 83,5 prosent.

– Hvorfor bruker dere plast i emballasjen til produktene deres i Norge?

– Vi bruker en rekke ulike materialer til emballasjen vår, blant annet glass, metall, papir og plast. Plast utgjør omtrent en fjerdedel av den totale emballasjen vår – 0,813 millioner tonn i 2023. Plast har en unik kombinasjon av formbarhet, lav vekt og barriereegenskaper, noe som gjør det til et ideelt emballasjemateriale for konservering av mat og drikke, svarer Huseby.

Dagsavisen har også stilt Unilever flere spørsmål, mellom annet om de er blant Norges største plastforurensere. Landssjef i Norge, Jonna Ragnhildstveit svarer følgende:

– Vi har jobbet hardt med å skape en sirkulær økonomi for plastemballasje i flere år nå. Samtidig har vi lært at omforming tar tid og krever evne til innovasjon og tverrfaglig samarbeid for å finne nye, skalerbare løsninger. Et veldig godt eksempel på tiltak vi har gjort i Norge, er lanseringen av Biotex Kapsler i emballasje av papp. I 2021 lansert vi tøyvaskekapsler i pose, men i februar 2024 lanserte vi en emballasje av papp. Boksen er 100 prosent resirkulerbar, det er 100 prosent fravær av plast og 100 prosent papp.

