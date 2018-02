Rogalandsavis

Gulating lagmannsrett har kommet fram til at det ikke kan utelukkes at fornærmede var med på leken. De to mennene, som nå er 20 år gamle, er derfor frifunnet, skriver Stavanger Aftenblad.

Hendelsen skjedde i russetiden i mai 2016. De to daværende russene har ikke nektet for handlingene, men de har hele tiden sagt at den yngre medeleven var med på det.

Saken ble behandlet i Stavanger tingrett i fjor, da ble de to dømt til 21 dagers betinget fengsel. Dommen ble anket, og lagmannsretten har altså kommet til motsatt konklusjon.

Retten viser til at den fornærmede smilte og lo mens det hele pågikk, men han sa selv i retten at han ikke tror han ga uttrykk for at det var greit å bli tatt av russen.

