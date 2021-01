Mens Stavanger kommune kom med egne, lokale koronaforskrifter mandag, kommer Sandnes, Sola og Randaberg med felles koronatiltak mandag kveld.

Sandnes, Sola og Randaberg ønsker å gradvis åpne opp for flere aktiviteter, spesielt for barn og unge.

«Det legges derfor tilrette for at barn og ungdom nå kan drive med fritidsaktiviteter ute, også kontaktidrett der avstandskravet på 1 meter ikke kan overholdes. Voksne over 20 år kan fortsatt ikke delta i fritidsaktiviteter utendørs i grupper på mer enn 10 personer».

«Vi ønsker å lempe på begrensingen spesielt for barn og ungdom. I dagene framover vil vi følge smitteutviklingen nøye og dersom utviklingen er positiv, er målsettingen å gradvis lempe på øvrige tiltak, herunder om treningssentre kan gjenåpnes og at idrett for barn og unge innendørs kan gjenåpnes», sier de tre ordførerne i kommunene i en felles uttalelse mandag kveld.

I Stavanger er det forbud mot idretts- og fritidsaktiviteter utendørs for alle aldersgrupper for grupper med flere enn ti personer.

Mandag kom også regjeringen med nye tiltak. De tre kommunene er enige om å følge regjeringens nye anbefaling om at sosial kontakt begrenses, at folk ikke har flere enn fem gjester i tillegg til husstanden. Det settes dermed ikke strengere regler enn de nasjonale reglene.