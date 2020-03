Etablerer koronasykehjem

Eli Karin Fosse, direktør for helse og velferd i Stavanger kommune, sier til RA at kommunen nå etablerer et eget koronasykehjem.

– Vi har i likhet med mange andre kommuner sett et slikt behov, og det er også en oppfordring fra Helsedirektoratet å opprette et koronasykehjem, sier Fosse og fortsetter:

– Det er snakk om koronasmittede som vil trenge et korttidsopphold på sykehjem. Haukåstunet er vårt korttidssykehjem med 72 plasser. Vi vil nå gjøre om de tre avdelingene til å være i stand til å isolere og pleie de koronasyke pasientene.

Ifølge Fosse er det ingen i Stavangers sykehjem som er smittet av koronaviruset per i dag.

Samtidig har Stavanger kommune besluttet at Domkirkens sykehjem skal gjøres om til korttidssykehjem for pasienter som ikke er smittet av koronaviruset.

– Dette sykehjemmet vil bli bemannet av ansatte i Stavanger kommune som har helsefaglig bakgrunn, og som skal omdisponeres og jobbe ved Domkirkens sykehjem, sier Fosse.

Sykehjemmet var inntil i fjor høst privat sykehjem med driftsavtale med kommunen. Nå leier Stavanger kommune lokalene, som har stått tomme siden, for å ta imot pasienter som skrives tidlig ut fra sykehuset.

Gradvis overflytting

– Også pasienter fra Haukåstunet vil gradvis bli flyttet over til det som tidligere var Domkirkens sykehjem. Andre som har behov for korttidsopphold i den situasjonen vi er i kan også bli flyttet dit, sier Fosse.

Haukåstunet vil gradvis bli gjort om til koronasykehjem etter hvert som korttidspasientene flytter hjem eller til Domkirkens sykehjem.

Domkirkens sykehjem åpner med 12 plasser mandag 23. mars. Antallet plasser kan økes til 25 ved behov.

Ingen endring

Ruth L. Midtgarden, smittevernoverlege i Stavanger kommune sier at fra torsdag til i går er det ikke noen endringer i antall koronasmittede i Stavanger og at dette handler mest om at Stavanger per nå fortsatt mangler testutstyr.

Når det gjelder luftveislegekontoret som ble opprettet onsdag har dette hatt åtte pasienter onsdag og 14 pasienter torsdag.

– På dette legekontoret er det snakk om en streng siling for å komme inn på dette, og det er fastlegene som booker timer på dette etter at de har foretatt en grundig vurdering av pasienten, sier Midtgarden.

Hun oppfordrer på nytt folk om å ha en sosial distanse der en holder en avstand på én meter til andre ute og inne.

– Det er også viktig med håndvask og at en tenker på hvordan en beveger seg og hvor mange en møter. Vi får også mange henvendelser om testing – og alle som tester positivt blir ringt opp, sier Midtgarden.

Når det gjelder testing er retningslinjene nå at hensikten med denne er å beskytte de risikoutsatte og begrense smittespredning mest mulig.