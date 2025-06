Hurra for kortere ventetid

Helseminister Jan Christian Vestre gleder seg over at ventetiden ved sykehusene har gått ned. Foto: Cornelius Poppe, NTB

Dette er en leder som gir uttrykk for Dagsavisens holdninger og meninger.

Ventetiden for påbegynt helsehjelp ved landets sykehus er redusert fra 71 til 57 dager på ett år. Helsekøene er rekordlave, og ventetiden ligger på et historisk lavt nivå. I fjor vår lanserte han Ventetidsløftet, et optimistisk prosjekt som mange tvilte på ville være vanskelig å innfri.

Målet var å komme ned i en ventetid på under 60 dager, og det har Vestre & co klart med god margin. Oppskriften har vært et forpliktende samarbeid mellom arbeidslivets parter i helsesektoren. Og nå ser vi altså resultatet, i form av en reduksjon i gjennomsnittlig ventetid på 14 dager.