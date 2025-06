Stoltenberg refser Høyres skattekuttforslag: – Har ikke vist evne til å kutte

– De har ikke lagt fram så omfattende skattekutt i sine budsjetter, men det kommer nå i valgkampen. Det er vanskelig å være sikker på hvor mye av dette som bare er et valgkamputspill, og hvor mye de er alvorlige på, sier han til Finansavisen.

Høyre lover å øke personfradraget, innføre et arbeidsfradrag på 10.000 kroner og heve frikortgrensen til 150.000. Det gir 12.000 kroner i årlig skattelette for en arbeidstaker og koster staten 36,5 milliarder.

– De har ikke redegjort for hvordan det skal finansieres. Det er lett å være for lavere skatt, det er mye vanskeligere å fortelle hvor pengene skal hentes, sier Stoltenberg.

Han hevder Høyre tidligere har brukt økt oljepengebruk til å dekke inn skattekutt, og at det ikke er bærekraftig.

Annonse

Nikolai Astrup (H) sier partiet vil effektivisere offentlig sektor og har stemt mot flere subsidieordninger og symbolpolitiske tiltak.

– Der et ubetinget gode at folk får beholde mer av pengene sine selv. Det betyr at staten må vise større moderasjon og mer disiplin. Jens Stoltenberg er åpenbart ute av stand til å forestille seg at det er mulig å styre staten bedre enn det Arbeiderpartiet har gjort de siste fire årene, sier Astrup.