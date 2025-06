Sykkelbud har høy risiko for ulykker i trafikken

Sykkelbudene er relativt ofte involvert i trafikkuhell og -ulykker, det skal lite til for at det går galt, mange er uerfarne i trafikken og opplæringen er mangelfull, konkluderer Transportøkonomisk institutt (TØI) i en ny rapport.

Spesielt utsatte er de såkalte plattformarbeidende sykkelbudene, som er selvstendige oppdragstakere og ikke fast ansatte, ifølge rapporten.

– Budene får betalt per levering, og presset på å levere raskt gjør at mange sykler fort, tar snarveier og hopper over pauser. Dette gjelder særlig dem som lever av jobben. Analysene viser at stress og tidspress henger sammen med risikoatferd i trafikken, forteller Vibeke Milch i TØI til Dagsavisen.